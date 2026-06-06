  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Canobbio TI Mann verliert Kontrolle über sein Auto und stürzt Böschung hinunter – tot

SDA

6.6.2026 - 10:26

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag in Canobbio TI bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag in Canobbio TI bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
sda

In der Nacht auf Freitag kam es in Canobbio TI zu einem Autounfall. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Keystone-SDA

06.06.2026, 10:26

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag in Canobbio TI bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte eine Böschung hinunter.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 0.15 Uhr auf der Via Tesserete, wie die Tessiner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer sei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und rund 100 Meter tief eine Böschung hinuntergestürzt.

Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die formelle Identifizierung des Verstorbenen sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich gewesen. Zur Bergung und Unfallaufnahme wurde die Kantonsstrasse für den Verkehr gesperrt.

Mehr aus dem Ressort

Aktuell. Tod der elfjährigen Lyhanna erschüttert Frankreich

AktuellTod der elfjährigen Lyhanna erschüttert Frankreich

Dänemark. «Timmy» war ein Weibchen – Obduktion von Buckelwal beendet

Dänemark«Timmy» war ein Weibchen – Obduktion von Buckelwal beendet

«Timmy» ist ein Weibchen. Obduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter?

«Timmy» ist ein WeibchenObduktion von Buckelwal beendet: Wie geht es weiter?

Meistgelesen

Am Sonntag müssen Anwohner rund um die ETH ihre Wohnungen verlassen – das steckt dahinter
Zieht sich die Schweiz wegen Streit mit der FIS sogar aus dem Ski-Weltcup zurück?
3 Punkte, weshalb es für Putin gerade gar nicht gut läuft
«Echter Andy Warhol» holt mehr als vierfachen Wunschpreis
Der Blaue Pfeil ist zurück – das sind die spektakulärsten Züge der Schweiz