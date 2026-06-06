Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag in Canobbio TI bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. sda

In der Nacht auf Freitag kam es in Canobbio TI zu einem Autounfall. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Keystone-SDA SDA

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag in Canobbio TI bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte eine Böschung hinunter.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 0.15 Uhr auf der Via Tesserete, wie die Tessiner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer sei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und rund 100 Meter tief eine Böschung hinuntergestürzt.

Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die formelle Identifizierung des Verstorbenen sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich gewesen. Zur Bergung und Unfallaufnahme wurde die Kantonsstrasse für den Verkehr gesperrt.