Der Unfall verursachte einen hohen Sachschaden. Kapo Aargau

Ein kurzer Blick aufs Handy – und schon war der Crash passiert: In Würenlos krachte ein 21-jähriger Autofahrer gegen einen Schutzpfosten und ein Verkehrssignal. Er blieb unverletzt, der Sachschaden ist hoch.

Ein Autofahrer (21) hat sich am Donnerstagabend, durch einen eingehenden Telefonanruf ablenken lassen – mit heftigen Folgen: Sein Wagen krachte in Würenlos gegen einen Inselschutzpfosten und ein Verkehrssignal, die durch den Aufprall ausgerissen und weggeschleudert wurden. Das berichtet die Kantonspolizei Aargau am Freitagmorgen.

Der Selbstunfall ereignete sich um 21.50 Uhr auf der Landstrasse. Der Fahrer war von Wettingen kommend unterwegs, als er beim Kreisverkehr am Dorfeingang die Kontrolle verlor.

Glück im Unglück: Der 21-Jährige blieb unverletzt. Sein Fahrzeug sowie die Strasseneinrichtung erlitten jedoch erheblichen Schaden.