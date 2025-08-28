  1. Privatkunden
Arzt war zufällig vor Ort Autofahrer überschlägt sich auf A6 bei Bern – Drittpersonen retten Lenker das Leben

Dominik Müller

28.8.2025

Das Auto kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Das Auto kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Kantonspolizei Bern

Am Mittwochabend ist es auf der A6 bei Bern zu einem Selbstunfall eines Autos gekommen. Ein Autofahrer wurde verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Der Unfall wird untersucht.

Dominik Müller

28.08.2025, 10:46

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern war ein Autolenker auf der Autobahn A6, von der Verzweigung Wankdorf herkommend, in allgemeine Richtung Ostring unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen mit der mobilen Leitplanke kollidierte. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam schliesslich auf der Mitte der Fahrbahn zum Stillstand.

Der verletzte Mann wurde durch Drittpersonen, darunter ein zufällig anwesender Arzt, aus dem Fahrzeug befreit und erstbetreut. Anschliessend wurde er mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Dank den zahlreich anwesenden Drittperson, welche die Aufräumarbeiten tatkräftig unterstützt haben, konnte die Fahrbahn nach einer rund 30-minütigen Komplettsperre wieder freigegeben werden. Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern standen auch die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallherganges aufgenommen.

