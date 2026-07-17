Zwei Verkehrskonflikte sind in Zürich innert weniger Stunden eskaliert. In beiden Fällen brachten Autofahrer einen Velofahrer zu Fall. Nun sind die rechtskräftigen Strafbefehle bekannt.

Darum geht’s Heftige Gewitter haben am Donnerstagabend vor allem im Kanton Zürich grosse Schäden angerichtet.

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Feuerwehr und Rettungskräfte standen wegen Hunderten Notrufen im Dauereinsatz. Zusammenfassung erstellt mit

Zwei Autofahrer haben im August 2023 in Zürich je einen Velofahrer verfolgt und zu Fall gebracht. Einer der Velofahrer erlitt einen dreifachen Armbruch und einen ausgerenkten Finger. Die Täter wurden unter anderem wegen Nötigung, fahrlässiger Körperverletzung und grober Verletzung der Verkehrsregeln verurteilt.

An einem einzigen Samstag im August 2023 sind in Zürich zwei Konflikte zwischen Auto- und Velofahrern eskaliert. Wie der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf rechtskräftige Strafbefehle berichtet, wurden dabei zwei Velofahrer verletzt.

Der erste Fall ereignete sich auf der Stauffacherstrasse. Ein Velofahrer wollte rechts an einem Lieferwagen vorbeifahren, klopfte gegen das Fahrzeug und klappte beim Überholen den Seitenspiegel ein.

Der Lieferwagenfahrer folgte ihm daraufhin in die Rotwandstrasse. Dabei fuhr er entgegen der Einbahnrichtung, beschleunigte und berührte mit der Stossstange das Hinterrad des Velos. Der Mann stürzte und wurde verletzt.

Zwei Delikte in einem Tag

Der Chauffeur hatte zuvor Kokain und Cannabis konsumiert. Er wurde wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln, Fahrens in fahrunfähigem Zustand und einer Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes verurteilt. Die bedingte Geldstrafe beträgt 120 Tagessätze zu 110 Franken. Dazu kommt eine Busse von 2600 Franken.

Nur wenige Stunden später streifte ein Velofahrer beim Bucheggplatz das Heck eines Smarts, berichtet der «Tages-Anzeiger» weiter. Der Autofahrer nahm die Verfolgung auf, weil er von einem Schaden an seinem Wagen ausging.

Als der Velofahrer auf das Trottoir wechselte, fuhr auch der Smart-Fahrer dorthin. Schliesslich überholte er den Velofahrer und schnitt ihm den Weg ab. Dieser musste abrupt bremsen, stürzte und brach sich den linken Unterarm dreifach. Zudem kugelte er sich einen Finger aus.

Der Autofahrer wurde wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 30 Franken verurteilt. Er verbrachte zudem zwei Nächte in Untersuchungshaft.

Delikte im Strassenverkehr sorgen immer wieder für Aufsehen

Immer wieder sorgen Delikte im Strassenverkehr für Schlagzeilen – und zeigen, wie gross das Risiko für andere Verkehrsteilnehmende ist. Im Juni wurde bekannt, dass einem 23-Jährigen im Kanton Bern gleich 24 Raserdelikte vorgeworfen werden. Er soll unter anderem mit bis zu 248 km/h über eine Autobahn gerast sein.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Vorfälle über einen längeren Zeitraum erstreckten und der Mann wiederholt massiv zu schnell unterwegs gewesen sein soll. Die Behörden sprechen in solchen Fällen von besonders rücksichtsloser Fahrweise, die nicht nur strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, sondern auch zu langen Führerausweisentzügen führen kann.

Bereits im Oktober 2025 bestätigte das Bundesgericht zudem die Verurteilung eines 22-Jährigen, der sich im Kanton Aargau an einem illegalen Strassenrennen beteiligt hatte. Auch in diesem Fall spielten Handyvideos eine zentrale Rolle bei der Aufklärung.

Die Aufnahmen dokumentierten nicht nur die gefahrenen Geschwindigkeiten, sondern auch das gefährliche Verhalten im Strassenverkehr – etwa riskante Überholmanöver und das Missachten von Verkehrsregeln. Solche Beweise gelten vor Gericht als besonders belastend und trugen letztlich dazu bei, dass die Verurteilung rechtskräftig wurde.