Triengen LU Autofahrer zerstört mit Anhänger Ortstafel, Geschwindigkeitssignal und Telefonmast

Dominik Müller

17.11.2025

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10'000 Franken.
Staatsanwaltschaft Luzern

Ein 34-jähriger Fahrer hat mit seinem Anhänger bei Triengen LU mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden ist beträchtlich.

Dominik Müller

17.11.2025, 09:18

Am Samstagabend, kurz vor 23.30 Uhr, ereignete sich auf der Strecke zwischen Kulmerau und Triengen LU ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Lenker war gemäss einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern mit einem angekoppeltem Sachentransportanhänger unterwegs, dessen seitliche Klappe sich während der Fahrt öffnete.

In der Folge kam es zu Kollisionen mit der Ortstafel, einem Geschwindigkeitssignal sowie einem Telefonmast. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken. Die Regio-Wehr Triengen stand im Einsatz.

