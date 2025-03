Autofahrerin (20) bleibt in Fussgänger-Tunnel stecken

Das Auto kam in der Unterführung zum Stillstand Kapo Aargau

Eine junge Automobilistin kam am Dienstag in Hunzenschwil AG von der Strasse ab. Ihr Wagen stürzte die Treppe einer Unterführung hinab und kam mit Totalschaden zum Stillstand.

Die Lenkerin eines weissen Renault Clio war am Dienstag kurz vor 18 Uhr auf der Hauptstrasse in Hunzenschwil unterwegs. In Richtung Lenzburg fahrend kam sie kurz vor der Denner-Filiale rechts von der Fahrbahn ab.

Der Kleinwagen überfuhr das Trottoir und den Vorplatz, um dann genau den Abgang zur dortigen Fussgängerunterführung zu treffen, wie die Kantonspolizei Aargau. Der Renault stürzte die Treppe hinunter und prallte heftig gegen die Betonwand.

Eine Ambulanz brachte die 20-Jährige ins Spital. Nach ersten Angaben kam sie ohne gravierende Verletzungen davon. Dank glücklichen Umständen hatten sich im entscheidenden Augenblick auch keine Fussgänger in der Gefahrenzone befunden. Am Auto entstand Totalschaden.

Weshalb die Neulenkerin auf der übersichtlichen Innerortsstrecke die Kontrolle verloren hatte, vermochte sie nicht schlüssig zu erklären. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis auf Probe vorläufig ab.