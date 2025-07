Beim Unfall entstand hoher Sachschaden. Luzerner Polizei

Auf der Pilatusstrasse in der Stadt Luzern ist es am Montagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem vbl-Bus und einem Auto gekommen. Die Autofahrerin sowie ein Kleinkind im Bus wurden leicht verletzt.

Eine Autofahrerin fuhr am Montag, kurz nach 15 Uhr, auf der Pilatusstrasse in der Stadt Luzern in Richtung Bahnhof. Auf der Höhe Sempacherstrasse bog sie laut Polizeimeldung nach rechts ab und prallte gegen einen vbl-Bus, der auf der Busspur ebenfalls in Richtung Bahnhof fuhr.

Die 34-jährige Autofahrerin sowie ein Kleinkind, das sich im Bus befand, wurden beim Unfall leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.