Sowohl Auto als auch Zug nahmen beim Unfall beträchtlichen Schaden. Kantonspolizei Aargau

Weil sie das Rotlicht missachtete, stiess eine Autofahrerin auf einem Bahnübergang mit einem herannahenden Zug zusammen. Verletzt wurde niemand, es entstand aber beträchtlicher Sachschaden.

Am Dienstag ereignete sich beim Bahnhof Teufenthal AG ein Unfall. Die Lenkerin eines Volvo wollte vom Bahnhofplatz her in die Wynentalstrasse einmünden. Dazu musste sie den Bahnübergang überqueren, missachtete aber das rote Blinklicht, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

In diesem Augenblick nahte von Unterkulm her ein Zug der Wynental-/Suhrentalbahn und stiess mit dem Auto zusammen.

Die 61-jährige Automobilistin blieb unverletzt. Am Auto entstand allerdings Totalschaden, und auch der Triebwagen des Zuges wurde beschädigt.