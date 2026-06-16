Das Seewasserwerk Ipsach am Bielersee produziert Trinkwasser für die Region. Keystone

Der Energie Service Biel (ESB) hat am Dienstag ein System zur Bekämpfung der Quaggamuschel präsentiert. Die rein mechanische Technologie schützt das neue Seewasserwerk in Ipsach ohne Einsatz von Chemikalien vor Muschelbefall.

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Das patentierte System kombiniert ein teleskopisches Seihersystem an den Wasserfassungen mit einem speziellen Reinigungsgerät. Es durchfährt die Seeleitungen regelmässig in beide Richtungen und entfernt die Muschellarven aus den Leitungen und dem Seiher, bevor sich diese festsetzen und zu Muscheln entwickeln können.

Die Reinigung findet einmal pro Monat vollautomatisch statt, wie der ESB in einer Mitteilung schrieb. Das Reinigungsgerät ist rund 1 Tonnen schwer. Der Seiher ist eine Art Sieb, durch welches das Seewasser in die Leitung gesogen wird. Er verhindert, dass Fische und Gegenstände in die Leitung geraten.

2024 ging die erste Hälfte des neuen Seewasserwerks in Ipsach in Betrieb. 2027 soll es vollständig ans Netz gehen. Es ersetzt das alte Werk von 1974. Gemäss Website des ESB ist das neue Werk darauf ausgelegt, Trinkwasser für 70'000 Personen zu produzieren.