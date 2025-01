Die Frau verstarb noch vor Ort. Imago

Am Sonntagabend ist es in Krauchthal zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Autolenkerin verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Unfallursache wird untersucht.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Am Sonntag um 17.20 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass sich an der Länggasse in Krauchthal BE ein Verkehrsunfall ereignet habe. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Lenker von Boll herkommend in Richtung Krauchthal unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen auf Höhe der Längmatt auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort beabsichtigte er, einem entgegenkommenden Auto auszuweichen und kollidierte zuerst frontal mit diesem und anschliessend seitlich mit einem Camper, welcher ebenfalls Richtung Krauchthal fuhr. Der Camper sowie der Autolenker kamen neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeuges verstarb noch auf der Unfallstelle. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus. Die Insassen des Campers sowie der Lenker des aus Boll herkommenden Autos blieben unverletzt.

Der entsprechende Strassenabschnitt musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

Im Einsatz standen neben Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern, drei Ambulanzteams, ein Helikopter der Rega, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, das Care Team Kanton Bern sowie die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern, die Feuerwehr Vechigen und die Feuerwehr Krauchthal. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen.