Im Velotunnel am Zürcher Hauptbahnhof sind Autos eigentlich nicht erlaubt. Trotzdem finden einige immer wieder hinein. (Archivbild) KEYSTONE/Ennio Leanza

Immer wieder fahren irrtümlich Autos in den neuen Velotunnel am Zürcher Hauptbahnhof. Während Passanten Alarm schlagen, scheint die Stadt über das Sicherheitsrisiko nicht informiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz Verbot verirren sich immer wieder Autos in den neuen Velotunnel beim Zürcher Hauptbahnhof.

Durch die Irrfahrten entstehen gefährliche Situationen für Velofahrer und Fussgänger.

Stadt und Polizei scheinen offiziell nichts über die Falschfahrten zu wissen – trotz gegenteiliger Beobachtungen. Mehr anzeigen

Mit dem Velo entspannt die Gleise unterqueren – das ermöglicht seit dem Frühjahr der neue Stadttunnel am Zürcher Hauptbahnhof. Doch die Entspannung für den Langsamverkehr schlägt bisweilen in ihr Gegenteil um: Immer dann nämlich, wenn mal wieder ein Auto dort landet, wo es eigentlich nichts zu suchen hat.

Denn statt sicherer Verkehrsführung zwischen Sihlpost und Sihlquai gebt es mehr und mehr Berichte über Autos, die irrtümlich in den Tunnel einfahren. Videoaufnahmen, die das Newsportal «20 Minuten» veröffentlichte, zeigen Fahrzeuge, die durch die unterirdische Passage manövrieren – oft nur knapp an Verlofahrern vorbei.

Verwechslung mit Tiefgaragenzufahrt?

Er habe wiederholt beobachtet, dass Autofahrer versehentlich in den für Velos vorgesehenen Tunnel fahren, berichtet ein Augenzeuge gegenüber «20 Minuten». Dies sei eine erhebliche Gefahr für Velofahrer und Fussgänger.

Der Tunnel wird von vielen als sichere Verbindung durch das Stadtzentrum genutzt – doch die plötzliche Begegnung mit einem Auto auf engstem Raum kann für alle Beteiligten zur Gefahr werden.

Ein zentrales Problem sehen Beobachter in der Beschilderung. Tatsächlich mutet der Velotunnel wie eine reguläre Tiefgaragenzufahrt an – für Ortsfremde könnte dies verwirrend sein, insbesondere bei schlechten Wetterbedingungen oder im Dunkeln.

Stadt und Polizei wissen von nichts

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass bisher keine offiziellen Meldungen über Autos im Tunnel eingegangen seien. Auch die Stadtpolizei weiss von keinen Einsätzen bezüglich Autofahrten im Velotunnel.

Obwohl die Stadt über offizielle Meldungen nicht informiert ist, dokumentieren Passanten regelmässig gefährliche Irrfahrten. Und die sind klar verboten: Wer mit dem Auto unerlaubt in den Tunnel einfährt, riskiert eine Ordnungsbusse von 100 Franken.

Für den Stadttunnel ist es derweil nur eines der zahlreichen Probleme, die bereits nach der Eröffnung offenbar wurden.