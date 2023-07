Autos und Lastwagen fahren auf der Autobahn 99 am Autobahnkreuz München-Süd. Peter Kneffel/dpa

Der Ferienverkehr in der Schweiz nimmt nicht ab. Auch am Montag hat sich vor dem Gotthard-Nordportal am erneut eine zehn Kilometer lange Autokolonne gebildet. Derweil knackt der Flughafen Zürich die 100'000-Passagier-Marke.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz nach dem Start der Sommerferien ist der Reiseverkehr sowohl am Flughafen als auch auf der Strasse markant gestiegen.

Nachdem am Wochenende die Autos vor dem Gotthard-Nordportal zeitweise bis zu 15 Kilometer im Stau standen, hat der TCS am Montag ebenfalls eine zehn Kilometer lange Autokolonne gemessen.

Derweil hat der Flughafen Zürich am Sonntag zum ersten Mals seit Beginn der Corona-Pandeie an einem Tag wieder mehr als 100'000 Passagiere gezählt.

Zu grösseren Problemen wegen der vielen Reisenden kam es aber nicht, wie es bereits am Sonntag beim Flughafen auf Anfrage hiess.

Jedoch gab es bei den Verspätungen einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Knapp 60 Prozent aller Abflüge waren mehr als 15 Minuten zu spät Mehr anzeigen

Der Ferienverkehr in der Schweiz nimmt nicht ab. Sowohl auf der Strasse als auch am Himmel. Eine kurze Übersicht.

Nach einem staureichen Wochenende hat sich vor dem Gotthard-Nordportal auf der A2 zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR am frühen Montagnachmittag erneut eine zehn Kilometer lange Autokolonne gebildet.

Reisende mussten mit einer Wartezeit von bis zu einer Stunde und fünfzig Minuten rechnen, wie der Touring Club Schweiz (TCS) über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Zeitgleich wurde am Südportal zwischen Quinto TI und Airolo TI mit vier Kilometern Stau ebenfalls eine Verkehrsüberlastung registriert.

Am vergangenen Wochenende hatten sich sowohl am Samstag als auch am Sonntag Staus mit einer Länge von je 15 Kilometern vor dem Gotthard-Nordportal gebildet. Dies entsprach laut TCS einer Wartezeit von jeweils zwei Stunden und dreissig Minuten.

Am Sonntagnachmittag kam es zudem auch am Gotthard-Südportal zu einer Verkehrsüberlastung. Dort betrug die Staulänge fünf Kilometer bei einer Wartezeit von 50 Minuten. Unter anderem hatten im bevölkerungsreichsten Kanton Zürich an dem Wochenende die Sommerferien begonnen.

Reisewelle am Flughafen Zürich rollt an

Derweil hat am Flughafen Zürich die Reisewelle richtig Fahrt aufgenommen. Am Sonntag reisten zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie an einem Tag wieder mehr als 100'000 Passagiere über den grössten Schweizer Flughafen, wie die Betreiber am Montag mitteilten.

Während der Sommerferien erwartet der Flughafen noch weitere solcher Spitzentage mit über 100'000 Passagieren. Die detaillierten Zahlen für den Juli werden dann Mitte August publiziert.

Zu grösseren Problemen wegen der vielen Reisenden kam es aber nicht, wie es bereits am Sonntag beim Flughafen auf Anfrage hiess. Jedoch gab es bei den Verspätungen einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Knapp 60 Prozent aller Abflüge waren mehr als 15 Minuten zu spät. Im Vorjahr waren es etwas weniger als die Hälfte.

Entscheidende Faktoren für die Verspätungen sind gemäss Oliver Buchhofer, Head of Operations bei der Swiss, Engpässe in der europäischen Luftsicherung, Wetterverhältnisse sowie die Personal- und Infrastruktursituation. Auch Streiks seinen ein immer häufigeres Problem, hatte er am vergangen Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gesagt.

Anzahl Flüge noch unter Niveau von 2019

Auch anhand der Flugbewegungen zeigt sich eine deutliche Erholung am Flughafen Zürich. In den zurückliegenden zehn Tagen, in denen in vielen Kantonen und auch in Teilen Deutschlands die Schulferien begannen, stieg die Zahl der Starts und Landungen im Jahresvergleich um mehr als 9 Prozent auf rund 7450 an. Allein am vergangen Wochenende flogen fast 1500 Flugzeuge über den Flughafen Zürich, wie eine Daten-Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt.

Im Vergleich zu den Werten von vor der Corona-Krise sind es jedoch noch immer weniger. 2019 starteten und landeten noch 8156 Flugzeuge in Zürich. Die Zahlen erlauben aber keinen Rückschluss auf die Auslastung oder Grösse der Flugzeuge.

In den vergangenen zehn Tagen flogen laut der Auswertung die meisten Flugzeuge nach London (177), Palma (106), Frankfurt (90) und Amsterdam (83). Deutlich mehr Abflüge gab es zudem nach Hongkong: Dorthin flogen in den letzten zehn Tagen 12 Flugzeuge. Ein Jahr zuvor gab es in der gleichen Zeitspanne nur einen Flug nach Hongkong.

hanke, sda