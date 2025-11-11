Nächstes Jahr wird das Autofahren noch teurer

LED-Scheinwerfer, in Frontscheiben integrierte Fahrassistenzsysteme: Reparaturen an neueren Fahrzeuge sind wesentlich teurer. Bild: Keystone/dpa/Arnulf Stoffel

Viele Schweizer Autobesitzer müssen sich 2026 auf höhere Kosten bei der Autoversicherung einstellen. Laut einer Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis wollen mehrere Anbieter die Prämien erhöhen. Der Grund sind höhere Reparaturkosten, mehr Unwetterschäden und teurere Ersatzteile

Die Prämien für die Autoversicherung steigen 2026 erneut. Höhere Reparaturkosten, mehr Unwetterschäden und teurere Ersatzteile sind der Grund. Das nennt sich «Schadeninflation», wie 13 grosse Autoversicherer dem Vergleichsdienst Comparis in einer Umfrage sagten.

Versicherungsgesellschaften wie Generali, Zurich Schweiz, Allianz, Postfinance, TCS und Baloise verwiesen alle auf die sogenannte Schadeninflation, wie Comparis am Dienstag mitteilte. Die Höhe des Prämienanstiegs wollten sie allerdings nicht beziffern.

Generali schrieb Comparis demnach, Prämienanpassungen seien notwendig zur Deckung der höheren Kosten. Auch Zurich Schweiz ging von höheren Tarifen aus. TCS und Baloise führten die in den letzten Jahren stark gestiegenen Kosten an. Zu Zeitpunkt und Umfang der Erhöhung hielten sie sich bedeckt.

Teurere Reparaturen an neuen Fahrzeugen

Simpego kündigte keinen allgemeinen Prämienanstieg an, prüft den Tarif aber bei jeder Vertragsverlängerung. Andere Anbieter wie Helvetia, Smile, Mobiliar, Allianz und AXA blieben vage oder verwiesen auf kartell- oder wettbewerbsrechtliche Gründe, weshalb sie keine Angaben machen könnten.

Eine kürzlich erfolgte Comparis-Auswertung von über 300'000 Schadenfällen erbrachte, dass neuere Fahrzeuge bei der Reparatur wesentlich teurer sind. Grund sind Bauteile wie LED-Scheinwerfer oder in Frontscheiben integrierte Fahrassistenzsysteme.