In den Avec-Filialen gibt es seit einigen Wochen Süsses der US-Donut-Kette Krispy Kreme zu kosten. Vorerst aber nur in der Romandie. Ein Pilotprojekt, Ziel ist der nationale Verkauf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Krispy Kreme bietet seit Kurzem Donuts in fünf Avec-Filialen in den Kantonen Genf und Waadt an.

Ein Testlauf, nach dem bei Erfolg national expandiert werden soll. Dies berichtet die «Aargauer Zeitung».

Ziel war es am Anfang, 15 eigene Verkaufsstandorte in der Schweiz zu eröffnen. Bisher gibt es nur einen in Lausanne. Mehr anzeigen

Während Dunkin' Donuts vermehrt Filialen in der Schweiz geschlossen hat, versucht eine andere US-Donut-Kette hierzulande Fuss zu fassen: Seit dem Sommer verkauft Krispy Kreme Süsses in einem ersten Geschäft in der Schweiz, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Nun soll weiter aufgebaut werden. Nicolas Duleroy steckt hinter der ganzen Sache und verfolgt eine Strategie, wie es in dem Beitrag heisst: Seit Kurzem gibt es die Donuts von Krispy Kreme auch in fünf Avec-Filialen. Dies vorerst aber nur in den Kantonen Genf und Waadt.

«Wenn dieses erfolgreich verläuft, ist es natürlich unser Ziel, die Partnerschaft national auszurollen», erklärt Duleroy der «Aargauer Zeitung».

Die US-Donut-Kette Krispy Kreme wurde 1937 in Winston-Salem, North Carolina, gegründet. Unsplash/beirutefilm

Zu Beginn der Lancierung von Krispy Kreme in der Schweiz waren die Versprechungen gross: Es hiess, 15 eigene Verkaufsstandorte seien geplant. Bisher gibt es aber nur einen in Lausanne. Ausserdem gab es einige Pop-up-Stores.

Suche nach geeigneten Standorten nicht einfach

Dass es US-Donut-Läden in der Schweiz nicht ganz einfach haben, zeigt der Fall von Dunkin' Donuts. Mehrere Filialen in der Schweiz – darunter in Winterthur, Lausanne und Baden – wurden überraschend geschlossen.

Trotz voll ausgestatteter Auslagen blieben die Geschäfte oft leer, wie Passanten berichten. Auf der Webseite verspricht Dunkin' derweil weiterhin Expansion.

Ob der Pilotversuch gelingt und Donuts von Krispy Kreme bei den Avec-Kunden ankommen, wird sich zeigen. Gegenüber der «Aargauer Zeitung» versichert Duleroy, man halte an den Zielen fest, auch wenn die Expansion zu stocken scheint. «Die Suche nach geeigneten Standorten ist nicht einfach und benötigt Zeit.»

