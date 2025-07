«Ziemlich grobe Panne» – das sagt ein Aviatik-Experte zum Flugzeugabsturz

Ein Feuerwehrboot sammelt auf dem Vierwaldstättersee ein Teil des abgestürzten Flugzeugs ein. sda

Im Kanton Nidwalden ereignete sich am Montagmorgen ein tragischer Flugzeugabsturz. Wenige Minuten nach dem Start stürzte das Flugzeug ins Wasser. Hansjörg Egger, Aviatik-Experte, schätzt ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Geschäftsflugzeug stürzte kurz nach dem Start in Buochs NW in den Vierwaldstättersee; es hatte zuvor eine Transatlantikroute absolviert.

Aviatik-Experte Hansjörg Egger hält eine gröbere technische Panne oder einen Strömungsabriss für wahrscheinlich, nicht jedoch schlechtes Wetter. Mehr anzeigen

Am Montagmorgen kam es über dem Vierwaldstättersee zu einem Flugzeugunglück. Ein kleines Geschäftsflugzeug stürzte ins Wasser, nachdem es vom Flughafen Buochs gerade einmal 300 Meter gestiegen ist.

Aviatik-Experte Hansjörg Egger schätzt für blue News den Unfall ein. Zum jetzigen Zeitpunkt könne er nur spekulieren, sagt er. «Dieses Flugzeug ist relativ schwer», sagt er. Zudem sei es ziemlich modern und nicht einfach zu fliegen. Vor allem, wenn man die Flugroute anschaut.

«Das muss ein erfahrener Pilot sein»

Die Flugdaten via Flightradar zeigen, dass das Flugzeug im Zeitraum vom 21. bis zum 28. Juli von Kanada in die USA, bis nach Island und in die Schweiz geflogen ist. «Wer den Atlantik überquert, ist ein erfahrener Pilot und mit allen Wassern gewaschen», sagt Egger. Er könne sich nicht vorstellen, dass das Wetter für den Unfall in Buochs verantwortlich sein könnte.

Hansjörg Egger ist Aviatik-Experte und Fotograf. SAJ

Egger glaubt mehr an ein technisches Versagen oder an einen Strömungsabriss. «So war es etwa beim Absturz der Ju-52. Dann fällt ein Flugzeug wie ein Stein vom Himmel», erklärt Egger. Buochs sei ein grosser Flughafen. «Die Piste ist lang und breit. Da hat man eigentlich genug Zeit, um Geschwindigkeit aufzunehmen.» Ein Strömungsabriss könne nämlich auch vorkommen, wenn man zu langsam fliege.

Gröbere technische Panne

Für Egger ist klar: «Wenn es keine Wasserlandung war, deutet der Absturz auf eine gröbere technische Panne hin. Wäre es nur eine Motorpanne gewesen, könnte man in der Luft gleiten.» Das sei in diesem Fall wohl nicht möglich gewesen.

Das Flugzeug des Typ Daher TBM 940 bietet Platz für 4 bis 5 Personen. AOPA

Das Flugzeug weise je nach Konfiguration vier bis fünf Personen-Sitzplätze auf. Am Mittwochnachmittag gibt die Polizei bekannt, dass zwei Personen lebend geborgen worden sind.

Zum jetzigen Zeitpunkt machen die Untersuchungskräfte gegenüber den Medien noch keine genauen Angaben zum Absturzhergang.