Die Versicherung Axa hat vergangenes Jahr eine Zunahme bei den gemeldeten Autodiebstählen verzeichnet. Zudem werden die Fälle immer teurer: Der durchschnittliche Schaden stieg verglichen mit der letzten Dekade um 4000 auf fast 14'000 Franken.
Die Schadensumme für Autodiebstähle belief sich 2025 auf rund 5 Millionen Franken, wie die Axa am Dienstag mitteilte. Dies sei fast doppelt so viel wie in den Jahren vor der Pandemie, als die Summe zwischen 2,5 und 3 Millionen Franken gelegen habe. Jährlich würden der Versicherung mittlerweile fast 400 Fälle gemeldet.
Besonders betroffen von Autodiebstählen waren die Kantone Genf, Waadt und Basel-Stadt – gemessen an den Nummernschildern der gestohlenen Fahrzeuge. Auch das Tessin lag über dem Schweizer Durchschnitt der letzten zehn Jahre, während Zürich leicht darunter lag. Am seltensten wurden Fahrzeuge in den Kantonen Obwalden und Glarus gestohlen.
Ein möglicher Grund für die regionalen Unterschiede sei die Grenznähe, hiess es in der Mitteilung. «Dort scheinen vermehrt organisierte Banden zu operieren, welche die Fahrzeuge ins Ausland bringen», wird Michael Villiger, Leiter Schaden Motorfahrzeuge bei der Axa, zitiert. Zudem gebe es in Ballungszentren mehr Gelegenheiten für Diebinnen und Diebe.
Land Rover besonders beliebt
Die Auswertung der letzten zehn Jahre zeigte zudem, dass Kriminelle bestimmte Automarken bevorzugten. Die Wahrscheinlichkeit eines Diebstahls war bei einem Land Rover über viermal höher als im Schweizer Durchschnitt. Bei Alfa Romeo war es dreimal und bei einem Porsche mehr als doppelt so hoch.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
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