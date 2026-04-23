Felssturz legt Axenstrasse lahm

Auf der Axenstrasse im Kanton Uri ist es am Donnerstag zu einem Fels- beziehungsweise Bergsturz gekommen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Flüelen und Sisikon.
Wie die Behörden über die Plattform Alertswiss mitteilen, musste die Strasse in beide Richtungen gesperrt werden. Die Axenstrasse ist eine zentrale Verbindung entlang des Vierwaldstättersees und wird täglich von zahlreichen Pendlern und Touristen genutzt.
Die Einsatzkräfte warnen vor möglichen weiteren Steinschlägen oder instabilen Felsmassen. Deshalb gilt im betroffenen Gebiet ein Betretungsverbot. Autofahrerinnen und Autofahrer werden aufgefordert, die Region weiträumig zu umfahren und sich an offizielle Verkehrsmeldungen zu halten.
Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit unklar. Spezialisten dürften die Lage nun genauer prüfen, bevor die Strecke wieder freigegeben werden kann.