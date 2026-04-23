Felssturz legt Axenstrasse lahm

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wichtige Verbindung gesperrt Felssturz legt Axenstrasse lahm

Sven Ziegler

23.4.2026

Die Axenstrasse A4 ist gesperrt. 
Die Axenstrasse A4 ist gesperrt. 
sda

Nach einem Fels- und Bergsturz ist die Axenstrasse im Kanton Uri gesperrt worden. Die Behörden warnen vor weiteren Gefahren und raten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Sven Ziegler

23.04.2026, 14:20

23.04.2026, 14:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwischen Flüelen und Sisikon kam es zu einem Fels- oder Bergsturz auf die Axenstrasse.
  • Die wichtige Verkehrsverbindung ist gesperrt, Autofahrer sollen das Gebiet grossräumig umfahren.
  • Die Behörden warnen davor, das betroffene Gebiet zu betreten.
Mehr anzeigen

Auf der Axenstrasse im Kanton Uri ist es am Donnerstag zu einem Fels- beziehungsweise Bergsturz gekommen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Flüelen und Sisikon.

Wie die Behörden über die Plattform Alertswiss mitteilen, musste die Strasse in beide Richtungen gesperrt werden. Die Axenstrasse ist eine zentrale Verbindung entlang des Vierwaldstättersees und wird täglich von zahlreichen Pendlern und Touristen genutzt.

Die Einsatzkräfte warnen vor möglichen weiteren Steinschlägen oder instabilen Felsmassen. Deshalb gilt im betroffenen Gebiet ein Betretungsverbot. Autofahrerinnen und Autofahrer werden aufgefordert, die Region weiträumig zu umfahren und sich an offizielle Verkehrsmeldungen zu halten.

Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit unklar. Spezialisten dürften die Lage nun genauer prüfen, bevor die Strecke wieder freigegeben werden kann.

Meistgelesen

Swiss führt neuen Billig-Tarif ein und streicht freien Handgepäckkoffer
Trumps Gesundheitsminister blamiert sich mit Rechnung und KI-Hund
Pascal Schmitz moderiert vorläufig kein «Schweiz aktuell» mehr
Bei jeder Kartenzahlung geht ein Batzen aufs Sparkonto
Felssturz legt Axenstrasse lahm