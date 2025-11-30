  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mängel im Amt für Bevölkerungsschutz IT-Panne legt grosse Krisenübung des Bundes lahm

Sven Ziegler

30.11.2025

Bei einer Übung des Babs kam es zuletzt zu einer grossen IT-Panne
Bei einer Übung des Babs kam es zuletzt zu einer grossen IT-Panne
KEYSTONE

Ein wichtiger Sicherheitstest des Bundes ist Anfang November ausgerechnet am eigenen IT-System gescheitert. Während die Behörden einen hybriden Angriff auf die Schweiz simulierten, fiel das zentrale Lagebild mehrfach aus.

Sven Ziegler

30.11.2025, 06:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer nationalen Krisenübung brach das zentrale Lagebildsystem mehrfach zusammen, teils ohne Zugriff für die Kantone.
  • Kantone und interne Prüfer kritisieren seit Längerem gravierende Führungs- und Digitalisierungsprobleme im Bundesamt für Bevölkerungsschutz.
  • Die Direktorin des Amts steht unter politischem Druck – der Bundesrat stärkt ihr vorerst den Rücken.
Mehr anzeigen

Als Bund und Kantone Anfang November eine der grössten Krisenübungen der letzten Jahre starteten, zeigte sich rasch ein altbekanntes Problem: Das zentrale IT-System, das ein schweizweites Lagebild liefern soll, brach mehrmals zusammen.

Für die kantonalen Krisenstäbe war zeitweise unklar, welche Meldungen aktuell sind und wie sich die Lage entwickelt, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. «Ohne Lagebild kann man nicht führen», sagt ein langjähriger Einsatzexperte – eine Einschätzung, die viele Beteiligte teilen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) bestätigt die Störung gegenüber der Zeitung. Am Morgen des 6. November sei der Zugriff auf das Lagebild verlangsamt oder gar nicht möglich gewesen. Erst nach Anpassungen habe das System stabil funktioniert. Bereits bei der letzten Übung 2024 war es zu ähnlichen Problemen gekommen.

Der neuerliche Ausfall verschärft die Kritik am Amt. Die Kantone bemängeln fehlende Fortschritte in der Modernisierung des Bevölkerungsschutzes – obwohl die sicherheitspolitische Lage angespannt ist. In einem internen Revisionsbericht des Verteidigungsdepartements warnen Prüfer, dass ein Cyberangriff oder Stromausfall «wesentliche Teile des Alarmierungssystems» lahmlegen könnte. Es fehlten klare Ziele, Verantwortlichkeiten und Prioritäten in der digitalen Transformation.

Schon AKW-Übung funktionierte nicht reibungslos

Im Zentrum der Kritik steht laut der «NZZ am Sonntag» seit längerem Babs-Direktorin Michaela Schärer. Sie verteidigt ihre Arbeit und verweist auf Sparvorgaben des Bundes. Kritik einstecken zu müssen, gehöre zu ihrer Aufgabe, schreibt sie. Dennoch belegen interne Umfragen und kantonale Stellungnahmen, dass die Unzufriedenheit mit dem Amt gross ist – besonders in Bereichen wie ABC-Schutz oder Krisenkommunikation.

Wie sensibel die Schwachstellen sind, zeigte bereits eine Übung beim AKW Gösgen: Die Alarmzentrale des Bundes verschickte widersprüchliche Informationen. Besonders heikel: Vorgaben zum Schutz vulnerabler Gruppen waren unklar.

Trotz der anhaltenden Kritik stärkt der Bundesrat seiner Amtschefin derzeit den Rücken. Eine Sprecherin des Verteidigungsdepartements betont, das Babs befinde sich «nicht in einer Krise». Bei den Kantonen sieht man das anders – und fordert mehr Tempo, mehr digitale Robustheit und verlässlichere Systeme. Der IT-Blackout während der Übung liefert dafür neue Munition.

Mehr aus der Schweiz

«Es ist ein Skandal». Sicherheitslücke im AKW Gösgen besteht laut Energie-Stiftung seit 1979

«Es ist ein Skandal»Sicherheitslücke im AKW Gösgen besteht laut Energie-Stiftung seit 1979

Demonstration. 500 Personen demonstrieren im Tessin gegen Sparmassnahmen

Demonstration500 Personen demonstrieren im Tessin gegen Sparmassnahmen

Niederteufen AR. Mann (85) fährt 40-Meter-Hang hinunter – und landet im Bach

Niederteufen ARMann (85) fährt 40-Meter-Hang hinunter – und landet im Bach

Meistgelesen

«Mich nervt, dass die Schweizer es anderen immer recht machen wollen»
Deshalb kochten nach dem Zürcher Derby die Emotionen hoch
Patriot-Systeme aktiviert: Russische Mig-31 lösten offenbar Luftabwehr-Alarm in Polen aus
Zürcher Student löst Lawine aus – und entkommt nur knapp
Bushido und Ferchichi sind nach wie vor ein Paar