Ein Kleinkind ist am Dienstagmorgen in Brunnadern SG aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt. Der bald zweijährige Bub erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Darum geht’s Ein Kleinkind stürzte bei einer Flüchtlingsunterkunft aus dem dritten Stock.

Der Bub war nach dem Sturz bei Bewusstsein, wurde aber lebensbedrohlich verletzt.

Die Kantonspolizei St.Gallen klärt die genauen Umstände ab. Zusammenfassung erstellt mit

In Brunnadern SG ist am Dienstagmorgen ein Kleinkind aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt. Der Unfall ereignete sich bei einer Flüchtlingsunterkunft im Auboden.

Kurz nach 10.15 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die entsprechende Meldung ein.

Der bald zweijährige Bub war nach dem Sturz bei Bewusstsein. Der Rettungsdienst versorgte ihn zunächst vor Ort medizinisch.

Polizei geht von Unfall aus

Wegen seiner lebensbedrohlichen Verletzungen wurde das Kind anschliessend von der Rega in ein Spital geflogen.

Die Kantonspolizei St.Gallen untersucht nun, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler von einem Unfall aus.

Neben dem Rettungsdienst und der Rega standen die örtliche Feuerwehr mit einem First Responder sowie die Kantonspolizei St.Gallen im Einsatz.