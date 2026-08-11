Kurz vor der Geburt seiner Tochter erleidet Sam King einen Herzstillstand. Nach einer fast zweistündigen Reanimation liegt der Brite im Koma. Als eine Hebamme ihm sein neugeborenes Baby zeigt, laufen ihm plötzlich Tränen über die Wangen.

Sam King wacht nach der Geburt seiner Tochter aus dem Koma aus.

Unglaubliche Szenen Baby Sophie erreicht ihren Papa im Koma – dann fliessen die Tränen

Darum geht’s Sam King erlitt kurz vor der Geburt seiner Tochter Sophie einen Herzstillstand und musste fast zwei Stunden lang reanimiert werden.

Vier Tage später zeigte ihm eine Hebamme sein neugeborenes Baby, woraufhin Tränen über seine Wangen liefen.

Nach 33 Tagen durfte der Familienvater das Krankenhaus verlassen und hat sich laut seiner Familie vollständig erholt. Zusammenfassung erstellt mit

Ein gewöhnlicher Abend endet für eine junge Familie in England beinahe in einer Katastrophe. Sam King erleidet mitten in der Nacht einen Herzstillstand – nur wenige Tage vor der Geburt seiner Tochter.

Seine Frau Emma liegt zu diesem Zeitpunkt wach neben ihm. Sie erkennt den Notfall, alarmiert sofort den Rettungsdienst und beginnt mit der Wiederbelebung.

Die Rettungskräfte kämpfen fast zwei Stunden um Sams Leben. Insgesamt geben sie ihm elf Defibrillator-Schocks. Notarzt Edward Langford erklärt später, dass nach einer derart langen Reanimation die Überlebenschancen gewöhnlich sehr gering seien. Zudem bestehe die Gefahr schwerer bleibender Schäden.

Tränen beim ersten Treffen mit seiner Tochter

Sam überlebt, fällt jedoch ins Koma. Zunächst ist unklar, ob und wie stark sein Gehirn geschädigt wurde. Er liegt mit geöffneten Augen im Bett, zeigt aber keine erkennbare Reaktion.

Vier Tage nach dem Herzstillstand kommt seine Tochter Sophie im selben Krankenhaus zur Welt. Eine Hebamme hält das Neugeborene vor Sams Gesicht. Seine Frau Emma beobachtet, wie ihm plötzlich Tränen über die Wangen laufen.

Für die Ärzte ist es ein Wunder, dass die Familie heute gemeinsam zu Hause wohnt. South Central Ambulance Service

«Das war die verrückteste Erfahrung meines Lebens», erzählt sie später in der britischen Sendung «This Morning». Für die Familie ist die Reaktion ein erstes Zeichen der Hoffnung. Sam selbst erinnert sich nur undeutlich an den Moment und beschreibt ihn als verschwommenen Traum.

Nach 33 Tagen wieder zu Hause

Sam verbringt zwölf Tage auf der Intensivstation. Nach insgesamt 33 Tagen kann er das Krankenhaus verlassen. Inzwischen habe er sich vollständig erholt, berichtet seine Familie.

Zur Sicherheit trägt er heute einen implantierten Defibrillator. Weshalb sein Herz in jener Nacht plötzlich aufhörte zu schlagen, ist weiterhin unklar.

Dass er heute mit seiner Frau und seiner Tochter zu Hause sein kann, kann Sam selbst kaum begreifen: «Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich noch am Leben sein kann. Aber ich bin unendlich dankbar dafür.»