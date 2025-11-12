  1. Privatkunden
DE

Fall vor dem Kriminalgericht Luzern Baby stirbt nach zweifacher Spital-Narkose – Ärzte sollen ins Gefängnis

Sven Ziegler

12.11.2025

Das Baby verstarb bei der zweiten Narkose. (Symbolbild)
Das Baby verstarb bei der zweiten Narkose. (Symbolbild)
Bild: Keystone/dpa/Sebastian Gollnow

In der Zentralschweiz steht ein dramatischer Eingriff an einem wenige Wochen alten Säugling im Zentrum eines kommenden Strafprozesses. Drei Spitalärzte sollen trotz deutlicher Warnsignale eine nicht dringliche Operation durchgeführt haben – das Kind überlebte den Eingriff nicht. 

Sven Ziegler

12.11.2025, 04:30

12.11.2025, 09:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Staatsanwaltschaft beschuldigt drei Ärzte, ein Neugeborenes trotz bekannter Risiken einem unnötigen Narkoseeingriff ausgesetzt zu haben.
  • Nach einem ersten Kreislaufkollaps wurde die Narkose gemäss Anklage erneut eingeleitet – kurz darauf starb das Baby.
  • Die Ermittler fordern teilbedingte Freiheitsstrafen von drei Jahren sowie Geldstrafen; die Angeklagten bestreiten sämtliche Vorwürfe.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 9.38 Uhr

    Verteidiger beantragt ebenfalls Abweisung 

    Der Verteidiger der Familie beantragt ebenfalls die Abweisung. Er zeigt sich erstaunt, dass diese Anträge erst nach Monaten aufgebracht werden. Schliesslich sei der Antrag zur Befragung schon lange bekannt. 

  • 9.37 Uhr

    Staatsanwältin will Antrag abweisen

    Die Staatsanwältin bittet das Gericht, den Antrag abzuweisen. Es sei unerlässlich, die Befragung zwecks Beweiserhebung noch einmal durchzuführen.

  • 9.33 Uhr

    Gutachterin soll befangen sein

    Die zu befragenden Gutachter hätten keine Kenntnis von den weiteren Achten und Gutachten, führt der Verteidiger des Kardiologen weiter aus. «Die beiden Gutachter haben sich schon einmal zum Nachteil der Beschuldigten geäussert. Werden sie heute erneut befragt, werden sie entlang ihres Gutachtens argumentieren. Das widerspricht der Fairness», so der Anwalt weiter. Die Gutachterin sei zugunsten der Staatsanwalt befangen. 

    Der Anwalt der Oberärztin verzichtet auf einen eigenen Vortrag, schliesst sich aber den Anträgen vollumfänglich an.

  • 9.,24 Uhr

    Verteidigung will Gutachter ausschliessen

    Der Verteidiger des Anästhesisten stellt den Antrag, den Gutachter nicht zu befragen. Die Sachverständigen hätten ein Gutachten erstellt, damit sei alles gesagt. «Ich habe die Befürchtung, dass wir hier sonst in eine forensische Show hineinlaufen, wenn ich sehe, was hier aufgebaut wird», sagt der Anwalt und weist auf den aufgebauten Monitor. 

    Auch der Verteidiger des Kardiologen will die Gutachter nicht befragen lassen. Er stellt praktisch den gleichen Antrag. Dem Gericht fehle die medizinische Fachkompetenz, um zu urteilen, welches der vorliegenden Gutachten nun überwiege. «Das Kriminalgericht kann die vorliegenden Gutachten nicht medizinisch beurteilen, indem es die Gutachter befragt», sagt der Anwalt weiter. Wenn, müsse man die Verfasser aller vier Gutachten befragen. Nur so eine Gesamtbeurteilung möglich. 

  • 9.19 Uhr

    Ärzte wollen Aussage teilweise verweigern

    Die Ärzte werden bei der Befragung nicht auf die Fragen antworten und vom Recht der Aussageverweigerung Gebrauch machen. Das haben die Verteidiger dem Gericht mitgeteilt. Auch bei der Staatsanwalt haben sie bislang nicht ausgesagt. Jedoch werde es ein Statement der Beschuldigten geben, kündigt die Gerichtspräsidentin an. 

  • 9.16 Uhr

    Lange Verhandlung

    Nun erklärt die Richterin den Prozessablauf. Der Prozess wurde von 1 auf 1,5 Tage ausgedehnt. Die Plädoyers dürften insgesamt rund 4 Stunden dauern, dazu kommen verschiedene Befragungen und ein Rechtsgutachten. «Ich hoffe, wir mögen durch», sagt die Gerichtspräsidentin. 

  • 9.08 Uhr

    Der Prozess beginnt

    Die Gerichtspräsidentin eröffnet den Prozess. Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt.

  • 8.55 Uhr

    Prozess beginnt um 9 Uhr

    Der Prozess beginnt um 9 Uhr. Der Andrang ist gross, der Saal gut gefüllt.

    • Mehr anzeigen

Ein Fall, der weit über die Region hinaus für Diskussionen sorgen dürfte: Die Staatsanwaltschaft der Zentralschweiz erhebt Anklage gegen drei leitende Mediziner eines regionalen Kinderspitals.

Gemäss der Anklageschrift beginnt die Vorgeschichte im Spätsommer 2021: Das Neugeborene kommt mit Hinweisen auf ein mögliches genetisches Williams-Beuren-Syndrom zur Welt, inklusive dokumentierter Auffälligkeiten am Herzen. Zu diesem Zeitpunkt gelten die Befunde zwar nicht als akut lebensbedrohlich, die behandelnde Kardiologie plant jedoch weiterführende Untersuchungen erst für mehrere Monate später.

Im Herbst wird im Kinderspital schliesslich eine Leistenoperation angesetzt – ein Eingriff, der laut Staatsanwaltschaft weder zeitkritisch noch medizinisch dringend war. In mehreren Aufklärungsgesprächen wird die OP vorbereitet; das Team geht davon aus, dass die Korrektur zeitnah erfolgen könne. Zwei Tage vor dem Eingriff untersucht die Kardiologie das Baby nochmals und stuft den Zustand als stabil ein, worauf die Operation freigegeben wird.

Mediziner versetzen Kind zwei Mal in Narkose

Bei der ersten Einleitung der inhalativen Narkose reagiert der Säugling laut Anklage extrem empfindlich. Innerhalb weniger Sekunden fällt der Blutdruck ab, das Herz-Kreislauf-System kollabiert. Das OP-Team leitet umgehend Wiederbelebungsmassnahmen ein – mit Erfolg. Nach der Reanimation stabilisiert sich das Kind. Ein sofort durchgeführter Herzultraschall zeigt keine akute Veränderung der kardialen Situation.

Trotz dieses ersten Zwischenfalls – und trotz des bereits bekannten Verdachts auf ein Syndrom, das Narkosen medizinisch besonders riskant macht – entscheiden sich die drei verantwortlichen Ärzte laut Staatsanwaltschaft kurze Zeit später, den Eingriff dennoch fortzuführen. Die Anklage hält fest, dass das Team «in engem zeitlichem Abstand» erneut eine inhalative Narkose einleitet, ohne zusätzliche Abklärungen oder alternative Vorgehensweisen zu prüfen.

Wieder kommt es zu schweren Kreislaufproblemen. Die Anklage spricht von «massiven hemodynamischen Instabilitäten», die das Baby diesmal nicht überlebt. Laut Obduktionsbericht stirbt es an einem akuten Herz-Kreislaufversagen, begünstigt durch die Grunderkrankung und die verabreichten Medikamente.

Laut der eingereichten Anklage hätten die drei Mediziner die spezifischen Risiken des vermuteten Syndroms unzureichend geprüft und die Eltern nicht umfassend über die potenziell lebensgefährliche Narkose aufgeklärt. Zudem sei der Eingriff medizinisch nicht dringlich gewesen.

Freiheitsstrafe beantragt

Besonders schwer wiegt aus Sicht der Staatsanwaltschaft die Entscheidung, nach der erfolgreichen Reanimation erneut genau gleich in Narkose zu gehen – und das ohne zusätzliche Abklärungen. Im Obduktionsbericht heisst es, das Baby sei an einem Herz-Kreislaufversagen im Zusammenspiel mit der Grunderkrankung und den eingesetzten Medikamenten verstorben. Daraus leitet die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der eventualvorsätzlichen Tötung ab. Eventualiter stehe fahrlässige Tötung im Raum.

Für alle drei Beschuldigten beantragt die Strafverfolgerin drei Jahre Freiheitsstrafe, davon sechs Monate unbedingt, zusätzlich Geldstrafen und eine Busse.

Der Prozess findet am Mittwoch vor dem Kriminalgericht Luzern statt. Für die Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

