In Baden meldet bereits das nächste Lokal Insolvenz an

Die Stadt Baden verliert mit dem «Bones» bereits das nächste Restaurant. Erst im April musste das Lokal «Spedition» dichtmachen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Restaurant «Bones» in Baden AG hat den Betrieb eingestellt.

Die Gründe für die Insolvenz sind unbekannt.

Das Lokal war für Fleischspezialitäten bekannt. Mehr anzeigen

Im April musste das Restaurant «Spedition» im Merkerareal in Baden AG seine Türen schliessen. Nun folgt ein weiteres bekanntes Lokal in der Stadt: Das «Bones» am Lindenplatz hat Insolvenz angemeldet, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Das «Bones» war für seine Fleischspezialitäten bekannt und eine beliebte Anlaufstelle für Einheimische und Besucher. Entsprechend hart trifft die Meldung die lokale Gastronomieszene.

Die Gründe für die Insolvenz sind nicht im Detail bekannt. Auf Anfragen der «Aargauer Zeitung» reagierten die Betreiber bis anhin nicht. Die Website des Lokals ist allerdings mit einem grossen «GESCHLOSSEN» versehen. Und bei Google ist das Lokal als «dauerhaft geschlossen» markiert.

Aus dem Aargauer Amtsblatt vom 5. August geht hervor, dass die Restaurant Bones GmbH am 31. Juli Konkurs angemeldet hat. Nach vier Jahren Betrieb endet damit die kurze Ära an der Mellingerstrasse.

