Sophie Jeuch sieht sich gezwungen, ihr Geschäft aufgrund der aktuellen Herausforderungen im Detailhandel zu schliessen. Die 76-Jährige verkauft seit 1977 in Baden AG hochwertige Designmöbel.

Sophie Jeuch hat seit 1977 in ihrem Möbelgeschäft Halde 14 in Baden AG exklusive Designmöbel angeboten. Nach fast fünf Jahrzehnten erfolgreicher Geschäftstätigkeit sieht sich die 76-Jährige nun gezwungen, ihr Geschäft zu schliessen, wie das «Badener Tagblatt» berichtet.

Die anhaltende Krise im Detailhandel habe sie zu diesem Schritt veranlasst. Ursprünglich habe sie noch bis zum 50-Jahre-Jubiläum weitermachen wollen.

Den Entscheid kommentiert Jeuch gegenüber der Lokalzeitung pragmatisch: «Etwas lange nachzutrauern, bringt absolut nichts. Ich bin einfach froh, dass ich aufhöre. Es hätte mich gereut, wenn künftig fast die ganze AHV für die Miete meines Geschäfts draufgegangen wäre.»

Totalausverkauf im Oktober

Über die Jahre habe sie sich einen treuen Kundenstamm aufgebaut, der die hochwertigen und einzigartigen Möbelstücke zu schätzen wusste. Doch die wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahre, insbesondere die Auswirkungen der Pandemie auf den Detailhandel, haben die Situation verschärft.

Trotz der Schliessung blickt Jeuch mit Stolz auf die vergangenen 48 Jahre zurück. Der Mietvertrag in der Halde 14 läuft Ende Jahr aus. Im Oktober findet ein Totalausverkauf statt.