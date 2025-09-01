Die Badi in Uetendorf BE. Screenshot Google Revier

Ein Missverständnis beim Parkieren hat in Uetendorf für Unmut gesorgt: Weil eine Schranke zum Schulareal versehentlich offenstand, stellten Badegäste ihre Autos dort ab – und fanden später Bussen über 40 Franken hinter den Scheibenwischern. Nun reagiert die Gemeinde und zeigt Kulanz.

In der Badi Uetendorf BE sind die Parkplätze knapp – besonders an sonnigen Tagen. Wer es dennoch schaffte, einen der begehrten Plätze zu ergattern, wurde bei der Rückkehr unsanft ausgebremst: Auf den Windschutzscheiben warteten Bussenzettel über 40 Franken sowie ein Schreiben der Schule Uetendorf. Darin appelliert die Schulleitung, während der Unterrichtszeit nicht auf dem Schulareal zu parkieren, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Nur: Betroffene wussten nicht, dass sie auf dem Areal der Schule parkiert hatten. Die Zufahrt zu den markierten Parkfeldern auf dem Gelände war nämlich frei gewesen. Die sonst geschlossene Schranke war geöffnet. Zudem hatten sie die Parktickets ordnungsgemäss am Automaten gelöst, heisst es laut der Zeitung weiter.

Der Vorfall ereignete sich bereits vor zwei Wochen, der Ärger darüber hielt jedoch länger an. Nun hat sich auch Gemeindepräsidentin Trudi Mösching-Signer gemeldet – mit einer Lösung.

Gemeinde spricht von Missverständnis

Laut ihr sei dies ein «Missverständnis» gewesen. Ein Lieferant des Badi-Restaurants hatte die Schranke bei der Einfahrt geöffnet, jedoch nicht wieder geschlossen. Der Schulhausmeister soll die Schranke schliesslich umgehend geschlossen haben, da war es aber schon zu spät. Badi-Besucher*innen hatten ihr Auto schon abgestellt.

Laut Gemeinde handelten die von ihr beauftragten Securitas-Mitarbeiter im Rahmen ihrer Vorgaben, als sie die Bussen verteilten. Tatsächlich machen auch Hinweistafeln darauf aufmerksam, dass das Parkieren auf dem Schulgelände während des laufenden Unterrichtsbetriebs bis 17 Uhr verboten ist, heisst es in der «Berner Zeitung» weiter.

Trotzdem zeigt sich die Gemeinde kulant: Alle, die an diesem Freitagnachmittag ein gültiges Parkticket gelöst hatten, müssen die Busse nicht bezahlen. Wer die Busse trotz gültigem Ticket bezahlt hat, kriegt das Geld zurück.