Badi, Skilift, Dorfbeizen – Glarus will sparen, wo's wehtut

Die Gemeinde Glarus ist knapp bei Kasse. Der Gemeinderat plant deshalb ein drastisches Sparprogramm. Am Freitag steht die Gemeindeversammlung an.

Der Gemeinderat plant weitere drastische Sparmassnahmen, darunter der Verkauf von sechs Restaurants oder die Privatisierung von Schrebergärten.

Was der Gemeinderat der Glarner Stimmbevölkerung vorschlägt, hat es in sich: Das Freibad bleibt diesen Sommer zu, der Skilift und die Schrebergärten sollen weg und die Dorfbeizen sollen verkauft werden. Der Grund: Die Gemeinde Glarus sieht sich gezwungen, drastische Sparmassnahmen zu ergreifen.

Jährlich sollen vier Millionen Franken eingespart werden. Der Gemeinderat hat eine Reihe von Massnahmen präsentiert, die alle Bereiche des öffentlichen Lebens betreffen – und bei den Bürger*innen auf wenig Begeisterung treffen dürften.

Konkret bleibt in diesem Sommer das Schwimmbad in Glarus geschlossen, was eine Einsparung von 150'000 Franken bedeutet. Auch im Winter müssen die rund 13'000 Glarnerinnen und Glarner auf Freizeitvergnügen verzichten: Der Skilift Dreieck wird stillgelegt. Der Gemeinderat will den Skilift entweder abbauen oder verkaufen, was weitere 20'000 Franken einspart.

Gemeindeversammlung am Freitag

Die Gemeinde plant zudem, sechs ihrer Restaurants zu verkaufen, darunter das bekannte «Schützenhaus» und die «Schwammhöhe» mit ihrer malerischen Aussicht über den Klöntalersee. Durch den Verkauf dieser Lokale sollen jährlich 500'000 Franken eingespart werden. Zudem vermeidet die Gemeinde so Investitionskosten von bis zu 20 Millionen Franken in den kommenden Jahren.

Auch die Schrebergärten sind von den Sparmassnahmen betroffen. Die Verwaltung dieser Gärten kostet die Gemeinde 40'000 Franken jährlich, weshalb sie entweder geschlossen oder an private Interessenten übergeben werden sollen.

Heute Freitag treffen Gemeinderat und Bevölkerung an der Gemeindeversammlung zusammen. Traktandiert ist das Budget für das kommende Jahr zwar erst an der Gemeindeversammlung im Herbst, allerdings ist es schwer vorstellbar, dass das Thema komplett ignoriert wird. Entsprechend dürften hitzige Diskussionen stattfinden. blue News ist vor Ort und wird das Thema weiterhin eng begleiten.

