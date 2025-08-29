  1. Privatkunden
«Haben wieder Ruhe» Pruntrutt JU will Badi auch in Zukunft nur für Einheimische öffnen

SDA

29.8.2025 - 06:30

Das Zutrittsverbot für Nichtansässige in der Badi von Pruntrut JU soll bis Ende Saison gelten. (Archivbild)
Das Zutrittsverbot für Nichtansässige in der Badi von Pruntrut JU soll bis Ende Saison gelten. (Archivbild)
Keystone

Das umstrittene Zutrittsverbot für Nichtansässige im Freibad von Pruntrut JU läuft am Sonntag aus. Laut Stadtpräsident Philippe Eggertswyler soll die Massnahme jedoch bis zum Ende der Saison im September weitergeführt werden.

Keystone-SDA

29.08.2025, 06:30

29.08.2025, 07:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit fast zwei Monaten dürfen nur Einheimische und in der Schweiz Wohnhafte ins Pruntruter Freibad.
  • Stadtpräsident Eggertswyler zieht eine positive Bilanz und spricht von mehr Ruhe und steigenden Abos.
  • Das Verbot hatte landesweit für heftige Diskussionen gesorgt.
Mehr anzeigen

Das Badi-Zutrittsverbot in Pruntrut JU für Nichtansässige läuft am Sonntag aus und könnte bis zum Saisonende verlängert werden. Dies sagte der Stadtpräsident gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Er freue sich über die hergestellte Ruhe und ziehe eine positive Bilanz zu diesem Verbot, sagte Philippe Eggertswyler am Donnerstag. Die Massnahme werde daher sicherlich bis zum Ende der Badesaison im September verlängert.

«Diese Massnahme hat wieder für Ruhe im Schwimmbad gesorgt. Es gab keine grösseren Zwischenfälle mehr», sagte Eggertswyler im Gespräch mit Keystone-SDA. Er spricht sogar von einem «starken Anstieg der Abonnements» diesen Sommer. «Die Menschen haben sich das Schwimmbad wieder zu eigen gemacht», so der Stadtpräsident.

Einlassregeln seit zwei Monaten

Vor fast zwei Monaten beschlossen der Stadtrat von Pruntrut und der Gemeindeverbund des jurassischen Bezirks aus Sicherheitsgründen ein Zutrittsverbot zum Freibad für Nichtansässige. Nur schweizerische Staatsangehörige und Personen mit Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung in der Schweiz dürfen seither das Schwimmbad betreten. Diese Entscheidung löste bis weit über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus eine heftige Kontroverse aus.

Vor dieser Einlassbeschränkung hatte das Freibad gemäss Gemeinderat 20 Gästen Hausverbot erteilt. Gründe dafür waren unangemessenes Verhalten, Belästigungen, Gewaltandrohungen, Unhöflichkeit und Missachtung der Regeln des Bads. Die Mehrheit der Hausverbote richtete sich gegen Personen aus der nahe gelegenen französischen Nachbarschaft.

