BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Corona-Pandemie

Für BAG-Chefin Anne Lévy war der Umgang mit älteren Menschen einer der gravierendsten Fehler während der Corona-Pandemie. In einem Interview skizziert sie, wie sich die Schweiz besser auf eine nächste Epidemie vorbereiten will.

Man habe zu wenig auf die Betroffenen gehört, etwa wenn diese ihre Angehörigen sehen wollten, während andere mehr Schutz verlangt hätten.

Das habe gezeigt, dass es nicht eine Lösung für alle gebe und in diesem Spannungsfeld noch Verbesserungspotenzial bestehe, so Lévy.

Die von der Regierung getroffenen Massnahmen seien aber gerechtfertigt gewesen.

Laut Lévy soll das revidierte Epidemiengesetz künftig klarere Zuständigkeiten schaffen, die Mitsprache von Kantonen und Parlament stärken und Massnahmen demokratisch stärker legitimieren. Mehr anzeigen

Der grösste Fehler während der Corona-Pandemie war laut Anne Lévy der Umgang mit der älteren Bevölkerung. «Sie sind es, die am verletzlichsten waren», sagte die Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung».

Man habe zu wenig auf die Betroffenen gehört, etwa wenn diese ihre Angehörigen sehen wollten, während andere mehr Schutz verlangt hätten. Das habe gezeigt, dass es nicht eine Lösung für alle gebe und in diesem Spannungsfeld noch Verbesserungspotenzial bestehe, so Lévy. Bei den Jungen hätte man wohl früher lockern können, räumte sie ein. «Wir haben immer versucht, jede Massnahme nur so lange wie nötig beizubehalten. Auch wenn wir für gewisse Öffnungsschritte Kritik einstecken mussten, etwa bei den Schulen», sagte die BAG-Direktorin weiter. «Insgesamt haben wir mit unserem Mittelweg in der Schweiz die Pandemie gut bewältigt».

Auf die Frage, ob as Virus gefährlich genug war, um all die Eingriffe in die Freiheit der Bevölkerung zu rechtfertigen, sagte Lévy: «Wir haben Massnahmen getroffen, um die Überforderung der Gesundheitssysteme zu vermeiden. Ich habe immer noch die Bilder im Kopf aus Bergamo oder dem Central Park in New York, in dem Menschen in Zelten notdürftig behandelt wurden, wenn man überhaupt von Behandlung sprechen kann.» Man habe verhindern wollen, dass in der Schweiz jemand mit einer Covid-Erkrankung, einem Herzinfarkt oder einem komplexen Beinbruch wegen überlasteter Spitäler derart versorgt werden musste. Das habe die Schweiz geschafft. Deshalb waren die «Massnahmen gerechtfertigt», sagte Lévy weiter. Die Stimmbevölkerung habe diese Politik in drei Abstimmungen gestützt. «Das gab es weltweit sonst nirgends», betonte die BAG-Chefin in dem Interview.

Epidemiengesetz: Klarere Zuständigkeiten schaffen

Das revidierte Epidemiengesetz solle künftig klarere Zuständigkeiten schaffen, die Mitsprache von Kantonen und Parlament stärken und Massnahmen demokratisch stärker legitimieren. Die Corona-Meldungen aus den Labors kämen nur noch digital, ab 2028 würden keine Faxmeldungen mehr entgegengenommen, sagte Lévy.

Zudem soll der Bund bei Engpässen subsidiär medizinische Güter beschaffen können. Bei der Gesundheitsversorgung und beim Personal verwies Lévy auf die kantonale Verantwortung, während beim Thema Arzneimittel staatliche Anreize oder die Armeeapotheke helfen könnten. Der Bundesrat prüfe verschiedene Modelle mit dem Ziel, die Versorgungssicherheit zu stärken. Das Parlament wird nun die Vorlage diskutieren.

Die Organisation Mass-voll hat bereits angekündigt, ein Referendum gegen die Gesetzesänderungen vorzubereiten. Aus ihrer Sicht ist das Epidemiengesetz ein «reines Machtinstrument unter Aushöhlung der Gewaltentrennung zum Schaden von Volk und Staat». Die Bewegung hatte bereits drei Abstimmungen zum Covid-19-Gesetz erzwungen. Das Volk sagte drei Mal deutlich Ja zum Kurs von Regierung und Parlament.