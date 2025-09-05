  1. Privatkunden
Bundesamt muss die Sache prüfen Bahnkunde zerrt RhB wegen Display-Werbung vor Gericht – und erreicht kleinen Teilsieg

Petar Marjanović

5.9.2025

In den Zügen der RhB zeigen Displays nicht nur die Haltestellen, sondern auch Werbung an.
In den Zügen der RhB zeigen Displays nicht nur die Haltestellen, sondern auch Werbung an.
Bild: Keystone

Die Bildschirme in den Zügen der Rhätischen Bahn sorgen für Streit: Ein Fahrgast fühlt sich von «PassengerTV» belästigt und zog bis vor Bundesverwaltungsgericht. Dieses verwies den Fall nun an das Bundesamt für Verkehr.

Petar Marjanović

05.09.2025, 04:30

05.09.2025, 04:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Fahrgast der Rhätischen Bahn klagt seit Jahren gegen die Bildschirme mit «PassengerTV», die ihn durch Werbung und bunte Clips stören.
  • Das Bundesverwaltungsgericht trat zwar nicht auf seine Beschwerde ein, überwies den Fall aber an das Bundesamt für Verkehr.
  • Damit muss nun die Aufsichtsbehörde prüfen, ob die Monitore Reisende unzulässig beeinträchtigen.
Mehr anzeigen

Ein Bahnkunde hat genug von der Dauerberieselung im Zug – und zieht vor Gericht. Es geht um die Bildschirme mit «PassengerTV» in den Wagen der Rhätischen Bahn (RhB). Dort laufen News-Schnipsel, Werbung und bunte Clips. Sie werden zwar ohne Ton gezeigt, für den Fahrgast sind sie aber trotzdem eine Zumutung.

Seit 2018 wehrt er sich dagegen. Die ständigen Farbwechsel und Inhalte störten, sagt er sinngemäss. Sie würden zudem in seine Informations- und Meinungsfreiheit eingreifen. Er schrieb den Behörden, doch das Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubünden und später das Verwaltungsgericht Graubünden winkten ab.

Der Bürger wollte sich nicht geschlagen geben. Er heuerte zwei renommierten Staats- und Wirtschaftsrechtler*innen an und wandte sich schliesslich ans Bundesverwaltungsgericht.

Streitpunkt sind Displays, wie sie in auch in zahlreichen Bussen verwendet werden.
Streitpunkt sind Displays, wie sie in auch in zahlreichen Bussen verwendet werden.
KEYSTONE

Das Gericht entschied nun, auf seine Beschwerde nicht eintreten zu wollen. Grund: Die Displays im Zug seien kein anfechtbarer Entscheid, sondern ein sogenannter «Realakt» – und damit nicht direkt vor Bundesverwaltungsgericht angreifbar.

Gericht: Bürger soll sich wehren können

Ganz erledigt ist die Sache damit aber nicht. Das Gericht überwiesen den Fall ans Bundesamt für Verkehr (BAV). Dieses beaufsichtigt Bau und Betrieb der Bahnen und soll nun prüfen, ob die Bildschirme Reisende tatsächlich unzulässig beeinträchtigen.

Eine gute Nachricht gibt es für den Bahnkunden auch finanziell: Er erhält seinen Kostenvorschuss von 1500 Franken zurück. Auf die Kosten für die beiden Anwält*innen bleibt er aber vorerst sitzen. 

