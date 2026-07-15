Der Bahnverkehr zum Flughafen Zürich ist eingeschränkt. Reisende müssen mit Verspätungen und Umleitungen rechnen.

Vorsicht für alle, die auf dem Weg zum Flughafen Zürich sind: Der Bahnverkehr ist auf der Strecke zwischen Zürich Oerlikon und dem Bahnhof am Flughafen eingeschränkt. Das teilt die SBB auf ihrer Website sowie in den Zügen mit, die in Richtung Zürich fahren.

«Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung», sagte ein Kondukteur über die Lautsprecherdurchsage. Der Zug von Bern nach Zürich werde nicht am Flughafen halten.

Die Website gibt an, dass die Störung nur bis circa 16 Uhr dauern soll. Es sind Verspätungen und Umleitungen zu erwarten.