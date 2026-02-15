  1. Privatkunden
Entgleisung bei Täsch VS Bahnstrecke nach Zermatt unterbrochen

Samuel Walder

15.2.2026

Auf dem Weg zwischen Visp und Zermatt entgleiste die Matterhorn Gotthard Bahn (Symbolbild)
Auf dem Weg zwischen Visp und Zermatt entgleiste die Matterhorn Gotthard Bahn (Symbolbild)
sda

Auf der Strecke Täsch–Zermatt ist am Sonntagmorgen ein Regionalzug der Matterhorn Gotthard Bahn entgleist. Verletzt wurde niemand, die Reisenden konnten evakuiert werden. Zwischen Täsch und Zermatt verkehren Ersatzbusse.

Samuel Walder

15.02.2026, 13:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Regionalzug der Matterhorn Gotthard Bahn ist am Sonntagmorgen auf der Strecke Visp–Zermatt entgleist und führte zu einem Streckenunterbruch zwischen Täsch und Zermatt.
  • Verletzt wurde niemand, alle Reisenden konnten evakuiert werden.
  • Zwischen Täsch und Zermatt verkehren Ersatzbusse mit begrenztem Platzangebot, die Dauer der Einschränkungen ist noch unklar.
Mehr anzeigen

Schreckmoment am Sonntagmorgen im Wallis: Auf der Strecke Täsch–Zermatt der Matterhorn Gotthard Bahn ist es zu einem Unterbruch gekommen, wie «20 Minuten» berichtet. Grund ist eine Entgleisung.

Wie die Medienstelle der Matterhorn Gotthard Bahn gegenüber «20 Minuten» bestätigt, ist ein Regionalzug auf der Strecke Visp–Zermatt kurz nach neun Uhr morgens entgleist.

Keine Verletzten – Reisende evakuiert

Immerhin: «Es wurde niemand verletzt und alle Reisenden konnten evakuiert werden», teilt die Bahn weiter mit. Für die Passagiere endete der Vorfall glimpflich – doch die Auswirkungen auf den Verkehr sind spürbar.

Aufgrund des Ereignisses verkehren derzeit Ersatzbusse zwischen Täsch und Zermatt. Die Bahn bittet Reisende, mehr Zeit einzuplanen. Das Platzangebot in den Bussen ist beschränkt, es kann zu Wartezeiten kommen.

Wie lange die Einschränkungen andauern werden, ist derzeit noch unklar. Reisende Richtung Matterhorn müssen sich also vorerst auf Geduld einstellen.

