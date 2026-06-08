Wer am Montagvormittag von Zürich nach Olten reisen will, muss mit Verspätungen rechnen. sda

Wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage ist der Bahnverkehr zwischen Zürich und Olten am Montagvormittag eingeschränkt. Reisende müssen mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen rechnen.

Wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage ist der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Zürich und Olten zwischen Lenzburg und Rupperswil am Montagvormittag eingeschränkt. Die Beeinträchtigung dauert laut SBB voraussichtlich bis etwa 13 Uhr.

Betroffen sind die Linien IC5, IR35, IR55, S11 und S26. Reisende müssen laut SBB mit Verspätungen, Zugausfällen sowie Umleitungen rechnen.

Die SBB empfiehlt, sich kurz vor der Abfahrt über die aktuelle Betriebslage und mögliche Änderungen zu informieren.