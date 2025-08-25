Ein Robotaxi von Baidu unterwegs in der chinesischen Millionenstadt Chongqing. (Archivbild) Bild: IMAGO/VCG

Der chinesische Technologiekonzern Baidu will von der Schweiz aus fahrerlose Fahrzeuge nach Europa bringen. Seine Robotaxis sollen 2026 auf Schweizer Strassen fahren, sagt ein Baidu-Manager – aber nicht in Zürich, sondern auf dem Land.

Keystone-SDA, Helene Laube SDA

Für die Schweiz sehe der Konzern in den Randregionen Potenzial, sagte Yong Gessner, Europa-Leiter der Baidu Intelligent Driving Group im Gespräch mit der «Neuen Zürcher Zeitung». In der Stadt Zürich, wo sich Baidu niederlässt, sollen laut Gessner zufoge keine Robotaxis unterwegs sein. Der Konzern wolle nicht dort präsent sein, wo es bereits ein Angebot gebe. «Wir wollen das bestehende Angebot ergänzen», sagte der Europa-Chef. «Würden wir mit unseren Fahrzeugen zum Zürcher Hauptbahnhof fahren, würden wir keinen Mehrwert schaffen, sondern nur mehr Stau», so Gessner.

Das konkrete Angebot hänge vom Partnerunternehmen und dessen Wünschen ab. Ziel sei es, mit einem etablierten lokalen Mobilitätspartner zu kooperieren. «Wir können keine Namen nennen», sagte Gessner von der «Neuen Zürcher Zeitung» darauf angesprochen, dass gemäss dem «Wall Street Journal» Postauto der lokale Partner in der Schweiz sein soll. Baidu stehe mit mehreren potenziellen Partnern im Gespräch, sagte der Verantwortliche der Robotaxis für den europäischen Markt.

Betriebsstart im Jahr 2026 geplant

Das genaue Startdatum hängt laut Gessner ebenfalls von den Partnern ab. Bereits im nächsten Jahr plane das Unternehmen, dass die Fahrzeuge in der Schweiz und Europa verkehren. Am Anfang sollen Sicherheitsfahrer dabei sein, wie er sagte. Zum Qualitätsprozess gehöre auch, dass die Autos vor der Zulassung für den kommerziellen Betrieb eine bestimmte Anzahl Kilometer absolviert haben müssen.

Baidu schickt unter der Marke Apollo Go speziell für den Robotaxi-Betrieb konzipierte Fahrzeuge bereits in mehreren chinesischen Städten auf die Strasse.

Der chinesische Technologie-Konzern Baidu lässt sich in Zürich nieder. (Archivbild) Bild: Keystone

«Attraktiver Standort für Top-Talente»

Für die Schweiz als Einstiegspunkt in den europäischen Markt entschied sich Baidu unter anderem aufgrund der Stabilität des Landes. Zürich sei das Europa-Zentrum für künstliche Intelligenz, sagte der Vertreter des Technologie-Konzerns. Hinzu käme die Nähe zur ETH Zürich und der Universität. «Zürich ist eine der weltweit attraktivsten Standorte für Top-Talente», sagte Gessner. Wie viele Mitarbeitende in Zürich tätig sein werden, bezifferte er nicht. Man wolle klein beginnen und stetig wachsen.