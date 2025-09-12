  1. Privatkunden
Dossiers online einsehen So will Baume-Schneider die AHV und die IV digitalisieren

Dominik Müller

12.9.2025

Der Bundesrat will die Digitalisierung von AHV und IV vorantreiben. Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider stellt am Freitag die Pläne vor.

Dominik Müller

12.09.2025, 13:30

12.09.2025, 13:35

Versicherte sollen ihre Dossiers von AHV und IV künftig digital einsehen können. Zum Beispiel können sie so ihre AHV-Rente provisorisch berechnen lassen. Oder sie können überprüfen, ob sie Beitragslücken haben.

Gesetzesgrundlage für diese durchgehende Digitalisierung von AHV und IV ist das Bundesgesetz über Informationssysteme in den Sozialversicherungen (BISS), zu dem sich nun das Parlament äussern kann. Am Freitag hat der Bundesrat die Botschaft dazu verabschiedet.

Der Datenaustausch in der Ersten Säule sei nicht automatisiert, schrieb der Bundesrat. Die Kommunikation mit den Versicherten erfolge häufig noch mittels PDF-Dokumenten oder in Papierform.

Das BISS soll die Rahmenbedingungen für eine effiziente, sichere elektronische Kommunikation für Versicherte, Sozialversicherungen und weitere Akteure setzen. Kernstück ist die «E-Plattform 1. Säule» zu AHV, IV und Ergänzungsleistungen, die frühestens 2028 verfügbar sein soll. Für Versicherte soll die Nutzung freiwillig sein.

