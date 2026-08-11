Ein italienischer Chauffeur hat auf dem Balmberg SO ein signalisiertes Lastwagen-Fahrverbot missachtet. In einer engen Kurve blieb sein Fahrzeug stecken und blockierte die Strasse während rund drei Stunden. Neben einer Busse muss der Fahrer nun auch die Bergung bezahlen.

Rund drei Stunden musste die Strasse wegen des LKW gesperrt werden.

Balmberg SO Lastwagen ignoriert Fahrverbot und bleibt in Kurve stecken

Darum geht’s Ein italienischer Lastwagenfahrer fuhr trotz signalisiertem Verbot über die Balmbergstrasse in Richtung Welschenrohr.

In einer engen Linkskurve blieb der Lastwagen stecken und versperrte anderen Verkehrsteilnehmenden den Weg.

Ein Spezialunternehmen befreite das Fahrzeug nach rund drei Stunden, der Chauffeur muss für die Kosten aufkommen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein italienischer Lastwagenfahrer hat am Montagnachmittag auf dem Balmberg für eine mehrstündige Strassensperrung gesorgt. Der Chauffeur missachtete ein deutlich signalisiertes Fahrverbot und fuhr auf der steilen und kurvenreichen Passstrasse in Richtung Welschenrohr SO.

Die Fahrt endete wenig später in einer engen Linkskurve unterhalb des «Krüttlibergs». Dort blieb der Lastwagen stecken. Für andere Verkehrsteilnehmende gab es kein Vorbeikommen mehr.

Der Zwischenfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Spezialfirma muss Lastwagen bergen

Weil sich der Lastwagen nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner Lage befreien konnte, wurde ein spezialisiertes Abschleppunternehmen aufgeboten.

Die Bergung dauerte mehrere Stunden. Gegen 19 Uhr war das Fahrzeug befreit und die Balmbergstrasse konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Für den Chauffeur hat die missglückte Passfahrt finanzielle Folgen. Er musste eine Ordnungsbusse bezahlen und wird zusätzlich für die Kosten der Bergung aufkommen müssen.