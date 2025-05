Langjähriger Nationalrat und bis 2023 Präsident der Grünen Schweiz: Balthasar Glättli. (Archivbild) Bild: Keystone/Valentin Flauraud

Balthasar Glättli will für die Grünen einen dritten Sitz im Zürcher Stadtrat erobern. Der Nationalrat und ehemalige Präsident der Grünen Schweiz kritisiert in einem Interview die aktuelle Stadtregierung für zu viel Perfektionismus und zu wenig Tempo bei Solarprojekten oder Veloinfrastruktur.

Balthasar Glättli hat laut «Tages-Anzeiger» seine Kandidatur für den Zürcher Stadtrat bekanntgegeben. Er wolle für die Grünen einen dritten Sitz erobern und damit den frei werdenden FDP-Sitz ins Visier nehmen, sagte der langjährige Nationalrat und ehemalige Präsident der Grünen Schweiz der Zeitung. Er wolle den Sitz auf Kosten der FDP erobern. Bei den Freisinnigen trete Filippo Leutenegger nicht mehr an.

Mit einer unbekannteren Person werde die Eroberung eines zusätzlichen Sitzes schwieriger, weshalb sich Glättli in der Zeitung überzeugt zeigte und sagte: «Ich glaube, es gibt keine bessere Person dafür». Er kritisiere die aktuelle Stadtregierung für zu viel Perfektionismus und zu wenig Tempo, etwa bei Solarprojekten oder Veloinfrastruktur.

Die beiden Grünen Stadträte Daniel Leupi und Karin Rykart werden wieder antreten. Obwohl die Partei gemessen an ihrem Wähleranteil bereits jetzt übervertreten sei in dem neunköpfigen Gremium, hätten die Grünen der Stadt Zürich beschlossen, mit drei Kandidierenden bei den Stadtratswahlen im März 2026 anzutreten, hiess es in dem Bericht