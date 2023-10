Unbekannte sprengen einen Bancomaten Ein Bild der Zerstörung zeigt sich in Uesslingen-Buch nachdem ein Bancomat gesprengt wurde. Bild: Kantonspolizei Thurgau Das Dorf liegt im Thurgau. Bild: Google Maps Unbekannte sprengen einen Bancomaten Ein Bild der Zerstörung zeigt sich in Uesslingen-Buch nachdem ein Bancomat gesprengt wurde. Bild: Kantonspolizei Thurgau Das Dorf liegt im Thurgau. Bild: Google Maps

Im thurgauischen Uesslingen-Buch kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einer Bancomaten-Sprengung. Weil Sprengstoff eingesetzt wurde, ermittelt nun auch der Bund.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Volg in Uesslingen-Buch wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Bancomat gesprengt.

Die Täter flüchteten mit einer Beute in unbekannter Höhe. Mehr anzeigen

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag einen Bancomaten beim Volg in Uesslingen-Buch im Kanton Thurgau gesprengt.

Wie «20 Minuten» berichtet, konnten die Täter mit einer Beute in unbekannter Höhe flüchten. Das Gebiet um das Dorf sei grossflächig gesperrt worden. Weil auch Sprengstoff benutzt wurde, ermittle auch der Bund mit dem Fedpol und die Bundesanwaltschaft.

Dabei handle es sich bereits um die zweite Bancomant-Sprengung innerhalb einer Woche in der Schweiz. Am Montag kam es zu einer Detonation an der Seestrasse am Schwarzsee in Freiburg, wo ein Bancomant der Raiffeisen zerstört wurde.