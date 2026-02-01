Jeffrey Epsteins Spuren führen tief in den Schweizer Finanzplatz

Die jüngst veröffentlichten Epstein-Dokumente zeigen, dass Jeffrey Epstein Kontakte in die Schweiz pflegte. ---/AP/dpa

Der Name Jeffrey Epstein taucht tief im Schweizer Bankenplatz auf. Neue Akten zeigen Kontakte zu Bankerinnen, Bankern und jungen Frauen in Zürich, Genf und Verbier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neue Akten der US-Justiz zeigen enge Verbindungen von Jeffrey Epstein zur Schweiz.

Er stand in Kontakt mit Bankerinnen und Bankern, tauschte sich mit einer Zürcher Bankmitarbeiterin aus und liess sich offenbar Frauen vermitteln.

Gleichzeitig unterstützte er junge Frauen finanziell und band sie so an sich, wie «NZZ am Sonntag» und «SonntagsBlick» berichten.

Die jüngst freigegebenen Ermittlungsakten des US-Justizministeriums zeigen, wie eng der verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein mit der Schweiz verbunden war. Die rund drei Millionen Seiten umfassen E-Mails, Reiseunterlagen und Zahlungsbelege.

Sie dokumentieren Kontakte in den Schweizer Finanzplatz ebenso wie den Austausch mit jungen Frauen in Zürich, Genf und Verbier, wie unter anderem die «NZZ am Sonntag» und der «SonntagsBlick» berichten.

Zentral ist der Fall einer jungen Russin, die 2015 in Zürich lebte und für einige Monate bei einer Schweizer Privatbank arbeitete. In E-Mails bezeichnete sie Epstein als ihren «amerikanischen Mentor». Gleichzeitig schlug sie ihm wiederholt Frauen vor und beschrieb deren Aussehen und Persönlichkeit.

Teilweise nutzte sie dafür ihre offizielle Firmenadresse. Sie erklärte Epstein, sie habe wegen ihres russischen Passes nur ein Traineeship erhalten. Laut öffentlich zugänglichen Angaben lebt sie heute in den USA.

Suchte Epstein auch in der Schweiz nach Frauen?

Weitere Nachrichten stammen aus Verbier und anderen Orten in der Schweiz. In einer E-Mail mit dem Betreff «Hallo aus Verbier, Schweiz!» kündigt eine Vertraute Epstein eine Frau an und bittet ihn, «sanft» mit ihr umzugehen. Solche Formulierungen legen laut der «NZZ am Sonntag» nahe, dass Epstein auch hierzulande gezielt Frauen vorgestellt wurden. Der «SonntagsBlick» zitiert zudem intime Nachrichten, in denen Frauen Epstein aus der Schweiz schreiben.

Die Akten zeigen auch, wie Epstein junge Frauen finanziell an sich band. In einem Fall übernahm er laut «SonntagsBlick» über seinen langjährigen Buchhalter Richard Kahn die Kosten von rund 34’500 Franken für einen sechswöchigen Sommerkurs an einer Eliteschule am Genfersee.

In anderen Fällen organisierten Epstein oder seine Assistentin Lesley Groff Flüge, Hotels und Visa für Aufenthalte in der Schweiz. Mehrere Frauen baten explizit um Geld für Ausbildung und Lebensunterhalt.

Neben diesen Kontakten belegen die Unterlagen Epsteins Nähe zu Spitzen des Schweizer Bankenplatzes. Besonders häufig schrieb er mit Ariane de Rothschild, CEO der Genfer Privatbank Edmond de Rothschild.

Sie tauschten sich über Treffen, Reisen und auch über geschäftliche Fragen aus, etwa über ein angebliches Interesse der UBS an Teilen der Bank. Auch der Banker Jes Staley stand mit Epstein in Kontakt und fragte ihn 2015 per E-Mail, ob er «auf der Insel» sei. Gemeint war mutmasslich Epsteins Privatinsel in der Karibik.