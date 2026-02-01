Jeffrey Epsteins Spuren führen tief in den Schweizer Finanzplatz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ermittlungen der US-Justiz Jeffrey Epsteins Spuren führen tief in den Schweizer Finanzplatz

Petar Marjanović

1.2.2026

Die jüngst veröffentlichten Epstein-Dokumente zeigen, dass Jeffrey Epstein Kontakte in die Schweiz pflegte.
Die jüngst veröffentlichten Epstein-Dokumente zeigen, dass Jeffrey Epstein Kontakte in die Schweiz pflegte.
---/AP/dpa

Der Name Jeffrey Epstein taucht tief im Schweizer Bankenplatz auf. Neue Akten zeigen Kontakte zu Bankerinnen, Bankern und jungen Frauen in Zürich, Genf und Verbier.

Petar Marjanović

01.02.2026, 08:54

01.02.2026, 09:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neue Akten der US-Justiz zeigen enge Verbindungen von Jeffrey Epstein zur Schweiz.
  • Er stand in Kontakt mit Bankerinnen und Bankern, tauschte sich mit einer Zürcher Bankmitarbeiterin aus und liess sich offenbar Frauen vermitteln.
  • Gleichzeitig unterstützte er junge Frauen finanziell und band sie so an sich, wie «NZZ am Sonntag» und «SonntagsBlick» berichten.
Mehr anzeigen

Die jüngst freigegebenen Ermittlungsakten des US-Justizministeriums zeigen, wie eng der verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein mit der Schweiz verbunden war. Die rund drei Millionen Seiten umfassen E-Mails, Reiseunterlagen und Zahlungsbelege.

Sie dokumentieren Kontakte in den Schweizer Finanzplatz ebenso wie den Austausch mit jungen Frauen in Zürich, Genf und Verbier, wie unter anderem die «NZZ am Sonntag» und der «SonntagsBlick» berichten.

Zentral ist der Fall einer jungen Russin, die 2015 in Zürich lebte und für einige Monate bei einer Schweizer Privatbank arbeitete. In E-Mails bezeichnete sie Epstein als ihren «amerikanischen Mentor». Gleichzeitig schlug sie ihm wiederholt Frauen vor und beschrieb deren Aussehen und Persönlichkeit.

Trump wollte sie selbst veröffentlichen. Neue Epstein-Akten enthalten anonyme Gewaltvorwürfe gegen US-Präsidenten

Trump wollte sie selbst veröffentlichenNeue Epstein-Akten enthalten anonyme Gewaltvorwürfe gegen US-Präsidenten

Teilweise nutzte sie dafür ihre offizielle Firmenadresse. Sie erklärte Epstein, sie habe wegen ihres russischen Passes nur ein Traineeship erhalten. Laut öffentlich zugänglichen Angaben lebt sie heute in den USA.

Suchte Epstein auch in der Schweiz nach Frauen?

Weitere Nachrichten stammen aus Verbier und anderen Orten in der Schweiz. In einer E-Mail mit dem Betreff «Hallo aus Verbier, Schweiz!» kündigt eine Vertraute Epstein eine Frau an und bittet ihn, «sanft» mit ihr umzugehen. Solche Formulierungen legen laut der «NZZ am Sonntag» nahe, dass Epstein auch hierzulande gezielt Frauen vorgestellt wurden. Der «SonntagsBlick» zitiert zudem intime Nachrichten, in denen Frauen Epstein aus der Schweiz schreiben.

Die Akten zeigen auch, wie Epstein junge Frauen finanziell an sich band. In einem Fall übernahm er laut «SonntagsBlick» über seinen langjährigen Buchhalter Richard Kahn die Kosten von rund 34’500 Franken für einen sechswöchigen Sommerkurs an einer Eliteschule am Genfersee.

In anderen Fällen organisierten Epstein oder seine Assistentin Lesley Groff Flüge, Hotels und Visa für Aufenthalte in der Schweiz. Mehrere Frauen baten explizit um Geld für Ausbildung und Lebensunterhalt.

Neben diesen Kontakten belegen die Unterlagen Epsteins Nähe zu Spitzen des Schweizer Bankenplatzes. Besonders häufig schrieb er mit Ariane de Rothschild, CEO der Genfer Privatbank Edmond de Rothschild.

Sie tauschten sich über Treffen, Reisen und auch über geschäftliche Fragen aus, etwa über ein angebliches Interesse der UBS an Teilen der Bank. Auch der Banker Jes Staley stand mit Epstein in Kontakt und fragte ihn 2015 per E-Mail, ob er «auf der Insel» sei. Gemeint war mutmasslich Epsteins Privatinsel in der Karibik. 

Meistgelesen

Steuern rauf oder Stadt pleite? New Yorks neuer Bürgermeister im ersten Härtetest
Jeffrey Epsteins Spuren führen tief in den Schweizer Finanzplatz
SRF-Experte Berthod empört: «Das ist nicht korrekt»
Holt sich Djokovic gegen Alcaraz den 25. Grand-Slam-Titel?
Vom Oval Office zum Triumphbogen: Trump baut sich sein Washington