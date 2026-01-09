  1. Privatkunden
Fluchtgefahr Bar-Betreiber sitzt in Untersuchungshaft

Sven Ziegler

9.1.2026

Jacques und Jessica M. auf dem Weg zur Anhörung.
Jacques und Jessica M. auf dem Weg zur Anhörung.
Keystone

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 40 Todesopfern ist der Betreiber der Bar «Le Constellation» am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden. Die Walliser Staatsanwaltschaft begründet den Schritt mit einem möglichen Fluchtrisiko.

Sven Ziegler

09.01.2026, 15:10

09.01.2026, 15:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Betreiber der Bar «Le Constellation» wurde nach einer Einvernahme in Sion in Untersuchungshaft genommen.
  • Die Staatsanwaltschaft sieht laut «24 heures» ein mögliches Fluchtrisiko.
  • Über die Haft entscheidet innert 48 Stunden das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Wallis.
Mehr anzeigen

Der Betreiber der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana ist am Freitag nach einer Einvernahme durch die Walliser Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen worden. Das berichtet «24 heures». Die Einvernahme fand in Sion statt.

Das Ehepaar war am Morgen für die Befragung erschienen. Die Ermittlungen sollten klären, ob das Paar Schuld an der Katastrophe trägt.

Die Staatsanwaltschaft beantragte die Untersuchungshaft wegen eines möglichen Fluchtrisikos. Die Massnahme muss innerhalb von 48 Stunden vom Zwangsmassnahmengericht des Kantons Wallis bestätigt werden.

Noch am 4. Januar hatte die Kantonspolizei Wallis mitgeteilt, die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft seien zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt. Es gebe «keinen Hinweis darauf, dass sich die Beschuldigten dem Strafverfahren oder einer allfälligen Strafe durch Flucht entziehen wollten», hiess es damals. 

Am selben Tag wurde jedoch noch eine Strafuntersuchung eingeleitet. Jacques und Jessica M. werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuerbrunst vorgeworfen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

40 Opfer, 116 Verletzte

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Brand in der Silvesternacht, bei dem im Untergeschoss einer Bar 40 Menschen ums Leben kamen und 116 verletzt wurden. Unter den Opfern sind zahlreiche Minderjährige, sie stammen aus insgesamt sieben Ländern.

Nach bisherigen Erkenntnissen fing die Deckenverkleidung aus schalldämmendem Schaumstoff Feuer, nachdem Mitarbeitende des Lokals Flaschen mit aufgesetzten Feuerwerkskörpern eingesetzt hatten. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer im Kellerbereich aus.

