Bargeld-Initiative: Bund stoppt «krass wahrheitswidrige» Sätze des Komitees

Die Bargeld-Initiative dürfte breite Zustimmung erhalten, obwohl sie wenig ändert. Dokumente zeigen, dass das Komitee sie zugespitzter darzustellen versuchte, als es der Text hergibt.

Selten kommt es vor, dass eine Volksinitiative so beliebt ist wie die Bargeld-Initiative. Nach neusten Umfragen wollen 61 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am kommenden Sonntag sicher oder eher ein Ja in die Urne legen. Dabei sind sich Bundesrat und Parlament sowie die meisten Parteien einig: In der Praxis wird die Initiative kaum etwas ändern.

Recherchen von blue News zeigen nun: Die Initianten wollten ihre Vorlage im Abstimmungsbüchlein offenbar attraktiver darstellen, als es der Initiativtext hergibt – mit Formulierungen, die aus Sicht der Bundeskanzlei über das Ziel hinausschossen.

Volksinitiative fordert keine Bargeld-Annahmepflicht

Erinnern wir uns, was die Initiative tatsächlich verlangt: Sie will zwei neue Bestimmungen in die Bundesverfassung einfügen. Erstens soll der Bund verpflichtet werden, dafür zu sorgen, dass Münzen und Banknoten jederzeit in genügender Menge verfügbar sind. Zweitens soll ein allfälliger Ersatz des Schweizer Frankens durch eine andere Währung zwingend Volk und Ständen zur Abstimmung vorgelegt werden.

Eidgenössische Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» Art. 99 Abs. 1bis und 5 1bis Der Bund stellt sicher, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. 5 Der Ersatz des Schweizerfrankens durch eine andere Währung muss Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet werden

Ein Recht, mit Bargeld bezahlen zu können, schreibt die Initiative nicht in die Verfassung. Ebenso wenig schafft sie einen Annahmezwang an der Ladenkasse.

Trotz dieser klaren Ausgangslage wollte das Komitee zwei Sätze im roten Abstimmungsbüchlein platzieren, die – zumindest aus Sicht der Bundeskanzlei – nicht vom Initiativtext gedeckt sind.

Komitee wollte «Recht, mit echtem Geld zu bezahlen»-Satz

Konkret schlugen die Initianten in ihrem Entwurf folgende Passage vor: Die Initiative «schützt klar und verbindlich unser Recht, mit echtem Geld zu bezahlen – verfassungsmässig garantiert und ohne Hintertüren für eine bargeldlose Zukunft.» Und weiter: «Unsere Initiative bewahrt die freie Wahl, schützt persönliche Freiheit – und sichert ein Stück gelebte Demokratie.»

Das belegen Dokumente vom vergangenen Oktober, die blue News einsehen konnte. Damals lud die Bundeskanzlei die Komitees ein, Textvorschläge für das Abstimmungsbüchlein einzureichen.

Der Entwurf wird in der Regel redaktionell überarbeitet und am Ende vom Bundesrat beschlossen. Gemäss Gesetz kann die Regierung «ehrverletzende, krass wahrheitswidrige (…) Äusserungen ändern oder zurückweisen». Denn rechtlich handelt es sich um «Erläuterungen des Bundesrates». Dieser muss die Argumente der Komitees berücksichtigen, ist aber nicht verpflichtet, deren Wortlaut zu übernehmen.

Bund: «Es gibt kein solches Recht»

Entsprechend deutlich fiel die Reaktion der Bundeskanzlei aus. In einem internen Vermerk heisst es: «Diese Passage ist krass wahrheitswidrig und muss geändert werden. Es gibt kein solches Recht und es kann darum auch nicht geschützt werden.» Die Bundeskanzlei, welche das Abstimmungsbüchlein redaktionell erstellt, hielt fest, dass die Initiative keine Bargeld-Annahmepflicht verlange.

Das Währungsgesetz kennt zwar in Artikel 3 eine «Annahmepflicht». Darin heisst es zum Beispiel: «Schweizerische Banknoten müssen von jeder Person unbeschränkt an Zahlung genommen werden.» Bundesrat und Behörden betrachten diese Formulierung jedoch als «dispositives Recht». Zu deutsch: Der Gesetzesartikel ist toter Buchstabe, weil Unternehmen ihren Kunden aufgrund der Wirtschaftsfreiheit anders vorschreiben dürfen.

Art. 3 Annahmepflicht Währungsgesetz 1 Jede Person ist gehalten, bis zu 100 schweizerische Umlaufmünzen an Zahlung zu nehmen. Umlauf-, Gedenk- und Anlagemünzen werden von der Schweizerischen Nationalbank und den öffentlichen Kassen des Bundes unbeschränkt zum Nennwert angenommen. 2 Schweizerische Banknoten müssen von jeder Person unbeschränkt an Zahlung genommen werden.

Eine zweite Bargeld-Initiative wollte zwar ein ausdrückliches Recht, mit Bargeld bezahlen zu können, in die Verfassung schreiben. Sie scheiterte jedoch an zu wenigen Unterschriften. Die Bundeskanzlei notierte dazu: «Davon ist aber kein Recht zum Zahlen mit Bargeld abzuleiten – ob ein Geschäft Bargeld annimmt oder nicht, bleibt ihm überlassen.»

Komitee bestreitet Vorwurf

Richard Koller vom Bargeld-Initiativkomitee weist den Vorwurf auf Anfrage von blue News zurück. «Der veröffentlichte Initiativtext war jederzeit der allein massgebende juristische Referenzpunkt. Unsere Formulierungen sollten die politische Zielsetzung und die praktische Wirkung des Verfassungsauftrags in verständlicher Sprache erläutern – nicht ein unmittelbar einklagbares Individualrecht gegenüber Privaten behaupten.»

Auf Anfrage bestätigt das Komitee zudem, dass seine Initiative «keinen Annahmezwang an der Ladenkasse» schafft. Sie begründe jedoch eine «dauerhafte Sicherungspflicht» für die Politik. Dieser Auftrag sei aus Sicht der Initianten nur dann erfüllt, «wenn Bargeld im Alltag tatsächlich verfügbar und nutzbar bleibt – und nicht bloss formal existiert». Anders gesagt: Gesetzgeber und Behörden sollen die Entwicklung nicht einfach laufen lassen, sondern aktiv für den Erhalt des Bargelds sorgen.