Basejumper stirbt nach Wingsuit-Sprung in Grindelwald BE

SDA

16.8.2025 - 12:28

Am Freitag kam es in Grindelwald BE zu einem tödlichen Unfall.
Am Freitag kam es in Grindelwald BE zu einem tödlichen Unfall.
sda

Am Freitagmittag starb ein Basjeumper nach einem Sprung mit einem Wingsuit.  Ermittlungen wurden eingeleitet.

Keystone-SDA

16.08.2025, 12:28

Ein Basejumper ist nach einem Sprung mit einem Wingsuit am Freitagmittag am Grat des Eigers in Grindelwald BE tödlich verunfallt. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei sprang der Mann von der Absprungstelle «Eiger South» ab, woraufhin er mit dem Gelände kollidierte und abstürzte.

Der 34-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern wurde der Kantonspolizei kurz nach dem Freitagmittag als vermisst gemeldet. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte leiteten entsprechende Suchmassnahmen ein, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte.

Bei einem Suchflug konnten die Einsatzkräfte schliesslich eine Person auf dem Challifirn-Gletscher (südseitig des Eigers) lokalisieren. Der Mann konnte dabei nur noch tot geborgen werden, wie es weiter heisst.

Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Basejumper stirbt nach Wingsuit-Sprung in Grindelwald BE

«Barbie»-Film erzielt Rekorderlöse an den Kinokassen weltweit

Nur wenige Wochen nach dem Start in den Kinos hat der «Barbie»-Film weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Damit gelang es Greta Gerwig als erster Solo-Regisseurin, diese Marke zu überspringen.

Weltrekord U18: 16-Jähriger rennt fast so schnell wie Usain Bolt

100 Meter in 10 Sekunden, das ist der neue Weltrekord U18. Sorato Shimizu ist damit 42 Hundertstel von Weltklasse-Läufer Usain Bolt entfernt. Der rennt die 100 Meter in 9,58 Sekunden.

Bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot stürzt beinahe über Strand ab – Video zeigt extreme Rettungsaktion

Während einer Flugshow in der spanischen Stadt Gijón macht der Pilot Botana ein auffälliges Flugmanöver. Es scheint, als würde er gekonnt einen Unfall verhindern, oder ist das kunstvolle Manöver Absicht? 

«Barbie»-Film erzielt Rekorderlöse an den Kinokassen weltweit

Weltrekord U18: 16-Jähriger rennt fast so schnell wie Usain Bolt

Bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot stürzt beinahe über Strand ab – Video zeigt extreme Rettungsaktion

