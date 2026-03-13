Die Kanzlei schloss aufgrund der Basler Fasnacht für mehrere Tage. KEYSTONE

Während der Basler Fasnacht blieb eine Kanzlei mehrere Tage lang nicht erreichbar. Ein Mann musste deshalb seine Haftverhandlung ohne anwaltliche Vertretung bestreiten.

Ein ungewöhnlicher Fall aus Basel sorgt in Juristenkreisen für Diskussionen. Ein Mann musste seine Haftverhandlung ohne anwaltliche Vertretung bestreiten, weil die zuständige Kanzlei während der Basler Fasnacht mehrere Tage lang nicht erreichbar war. Darüber berichten die Tamedia-Zeitungen am Freitag.

Wie aus einem Entscheid der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt hervorgeht, hatte ein Richter deshalb eine Disziplinaranzeige gegen die Kanzlei eingereicht.

Der betroffene Mann war am Fasnachtsdienstag in Ausschaffungshaft genommen worden. Für die anschliessende gerichtliche Überprüfung der Haft sollte ihn eine Basler Kanzlei vertreten, die ihn bereits zuvor in migrationsrechtlichen Angelegenheiten betreut hatte.

Kanzlei vier Tage lang nicht erreichbar

Der Richter versuchte laut Entscheid mehrfach, die Kanzlei zu kontaktieren. Telefonanrufe über mehrere Tage sowie eine dringende elektronische Nachricht blieben jedoch unbeantwortet.

Da sich niemand meldete, musste der Mann seine Haftverhandlung ohne anwaltliche Vertretung durchführen.

Nach Ansicht des Richters könnte dies eine Verletzung der beruflichen Pflichten darstellen. Anwältinnen und Anwälte müssen grundsätzlich sicherstellen, dass Gerichte, Behörden und Klienten sie erreichen können.

Fasnacht spielte entscheidende Rolle

Die Aufsichtskommission kam jedoch zu einem anderen Schluss. Sie entschied, dass eine Unerreichbarkeit über vier Tage in diesem Fall kein Disziplinarverfahren rechtfertigt. Entscheidend sei gewesen, dass es sich nicht um ein laufendes Verfahren gehandelt habe, bei dem die Kanzlei mit einer kurzfristigen Kontaktaufnahme hätte rechnen müssen.

Zudem verwies die Kommission ausdrücklich auf eine lokale Besonderheit: Während der Basler Fasnacht seien viele Geschäfte und Dienstleistungsstellen traditionell geschlossen oder nur eingeschränkt erreichbar.

Für eine Kanzlei in der Innenstadt sei es deshalb nicht zwingend erforderlich gewesen, die vorübergehende Schliessung den Behörden ausdrücklich mitzuteilen.