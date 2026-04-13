Das Personal eines Gastro-Unternehmens wartet auf den Lohn. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Gerichte geben Angestellten recht, doch viele sehen keinen Franken: In Basel häufen sich Fälle, in denen Mitarbeitende eines Gastro-Unternehmens vergeblich auf ihren Lohn warten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Basel werden Mitarbeitenden eines Gastro-Unternehmens wiederholt Lohnforderungen zugesprochen, doch die Zahlungen bleiben aus.

Post und Gerichtsschreiben erreichen die verantwortlichen Firmen oft nicht, Verfahren laufen ins Leere.

Behörden und Betroffene berichten von einem System aus Firmenwechseln, offenen Rechnungen und ausbleibenden Reaktionen. Mehr anzeigen

In einem Basler Café scheint der Einstieg ins Berufsleben auf den ersten Blick attraktiv. Der Stundenlohn liegt sogar leicht über dem baselstädtischen Minimum. Doch laut Recherchen der «bz Basel» zeigt sich für viele Angestellte rasch ein anderes Bild: Der Lohn kommt – und bleibt dann plötzlich aus.

Mehrere Betroffene berichten übereinstimmend, dass sie nach ersten Zahlungen keine weiteren Überweisungen mehr erhalten hätten. Wer nachhakt, wird teilweise nicht mehr für Schichten eingeplant. Eine junge Angestellte schildert, wie selbst Interventionen aus dem familiären Umfeld ins Leere liefen.

Kompliziert wird die Situation durch ein Geflecht mehrerer Firmen. Der Betrieb wird von einer Gesellschaft geführt, während die Mitarbeitenden offiziell bei einer anderen Firma angestellt sind, wie die «bz Basel» berichtet. Schriftliche Mahnungen an diese Firmen kommen demnach regelmässig zurück – mit dem Vermerk, die Empfänger seien unter der angegebenen Adresse nicht erreichbar.

Auch Behörden-Schreiben verschwinden im Nirwana

Auch vor Gericht führt das zu einem ungewöhnlichen Ablauf. Weil Postsendungen nicht zugestellt werden können, werden Verhandlungen öffentlich ausgeschrieben. Die beklagte Seite erscheint in der Regel nicht, weshalb die Forderungen der Mitarbeitenden gutgeheissen werden. Doch ein Urteil bedeutet in diesen Fällen nicht automatisch, dass das Geld auch fliesst.

Behörden sind ebenfalls betroffen. So blieb etwa ein Versuch einer Steuerverwaltung, ausstehende Beträge einzutreiben, erfolglos. Laut Bericht wurde eine betroffene Gesellschaft kurz vor dem Zugriff weitergegeben und später in Konkurs geführt. Die offenen Forderungen mussten abgeschrieben werden.

Auch bei weiteren Lokalen, die mit dem Umfeld des Unternehmers in Verbindung gebracht werden, zeigen sich ähnliche Muster. Einige Betriebe sind nur eingeschränkt geöffnet oder seit längerer Zeit praktisch geschlossen. Lieferanten berichten von unbezahlten Rechnungen, und selbst Mietzahlungen sollen teilweise ausbleiben.

Betroffener Unternehmer weist Vorwürfe zurück

In einer vorliegenden Korrespondenz wird die Situation mit internen Problemen erklärt. Man habe «einen Wechsel in der Buchhaltung» gehabt und arbeite daran, die Situation zu bereinigen. Zahlungen seien zugesichert worden, wie es heisst. Laut Vermietern und Betroffenen blieb es jedoch bei diesen Ankündigungen.

Der betroffene Unternehmer selbst weist laut «bz Basel» Vorwürfe zurück und spricht über seinen Anwalt von einer medialen Kampagne. Auf konkrete Anfragen zu neuen Vorwürfen habe er nicht reagiert.