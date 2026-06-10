Erstmals sind Stimmberechtigte in einem Kanton in der Unterzahl. KEYSTONE

Basel-Stadt schreibt Schweizer Demokratiegeschichte. Erstmals bilden die Stimm- und Wahlberechtigten nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung. Politologen sehen darin eine Entwicklung, die künftig auch andere Kantone erfassen könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Basel-Stadt ist der erste Schweizer Kanton, in dem weniger als die Hälfte der Bevölkerung stimm- und wahlberechtigt ist.

Mehr als 50 Prozent der Einwohner können nicht abstimmen, unter anderem wegen fehlender Schweizer Staatsbürgerschaft oder ihres Alters.

Politologen sehen darin eine Herausforderung für die demokratische Legitimation politischer Entscheide und diskutieren verschiedene Reformansätze. Mehr anzeigen

Im Kanton Basel-Stadt hat sich die Bevölkerungsstruktur so stark verändert, dass die Stimmberechtigten erstmals nicht mehr die Mehrheit bilden. Wie SRF berichtet, sind von den rund 211'000 Einwohnerinnen und Einwohnern mittlerweile 50,3 Prozent nicht stimm- oder wahlberechtigt.

Zu dieser Gruppe gehören Personen ohne Schweizer Pass, Minderjährige, Menschen unter Beistandschaft sowie Wochenaufenthalter. Damit ist Basel-Stadt der erste Kanton der Schweiz, in dem die politisch Mitbestimmenden zur Minderheit geworden sind.

Für die Politologin Eva Gschwind wirft diese Entwicklung grundlegende Fragen auf. Gegenüber SRF erklärt sie, dass eine Demokratie darauf angewiesen sei, möglichst breite Teile der Bevölkerung einzubinden.

Wenn immer mehr Menschen von politischen Entscheidungen betroffen seien, ohne mitbestimmen zu können, verliere die Politik einen Teil ihrer Orientierung. Regierung und Parlament könnten dadurch zunehmend in einen «Blindflug» geraten.

Interessanterweise weist der Kanton Genf mit 42 Prozent einen noch höheren Ausländeranteil auf als Basel-Stadt mit 39 Prozent. Trotzdem bilden dort die Stimmberechtigten weiterhin die Mehrheit.

Der Grund liegt bei den rund 35'000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern, die weiterhin an Abstimmungen und Wahlen teilnehmen können.

Welche Lösungen werden diskutiert?

Die Entwicklung sorgt für neue Diskussionen über politische Teilhabe. Eine Möglichkeit wäre die Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre. Dadurch würden in Basel mehrere tausend Jugendliche zusätzlich stimmberechtigt. Ein entsprechender Vorschlag liegt seit Herbst 2025 erneut auf dem Tisch.

Ebenfalls diskutiert wird ein kommunales oder kantonales Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer, wie es bereits in den Kantonen Jura und Neuchâtel teilweise existiert.

Daneben setzen Behörden auf erleichterte Einbürgerungen. Basel-Stadt hat die Gebühren für Einbürgerungsverfahren in den vergangenen Jahren deutlich reduziert.

Ein Vorgeschmack auf die Zukunft?

Gschwind sieht in Basel möglicherweise einen Vorboten einer Entwicklung, die langfristig die ganze Schweiz betreffen könnte. Das Bevölkerungswachstum werde heute weitgehend durch Zuwanderung getragen. Dadurch stelle sich zunehmend die Frage, wie politische Mitbestimmung künftig organisiert werden soll.

Dabei sei eine tiefe Stimmbeteiligung kein Gegenargument für eine Ausweitung politischer Rechte. «Es ist ein grosser Unterschied, ob man nicht abstimmen darf oder nicht abstimmen will», sagt die Politologin.