Panne beim E-Voting Basel-Stadt zählt über 2000 elektronische Stimmen nicht

Gabriela Beck

7.3.2026

In Basel können einige Stimmbürger*innen digital abstimmen. 
KEYSTONE

Panne beim E-Voting in Basel-Stadt: Mehr als 2000 elektronisch abgegebene Stimmen können am Sonntag nicht ausgewertet werden.  Nach erfolglosen Versuchen bricht die Staatskanzlei die Fehlersuche vorerst ab.

Redaktion blue News

07.03.2026, 20:27

07.03.2026, 20:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Basel-Stadt können 2048 elektronisch abgegebene Stimmen nicht ausgewertet werden.
  • Defekte USB-Sticks verhindern die Entschlüsselung der digitalen Urne.
  • Die Staatskanzlei stoppt die Fehlersuche vorerst und kündigt eine Analyse der Panne an.
Mehr anzeigen

Beim Urnengang vom 8. März in Basel-Stadt können elektronisch abgegebene Stimmen nicht ausgewertet werden. Das Problem betrifft die USB-Sticks, die für die Entschlüsselung der digitalen Urne benötigt werden. Mehrere Reparaturversuche von IT-Experten blieben erfolglos, weshalb die Staatskanzlei ihre Bemühungen vorerst eingestellt hat.

Bis zur Schliessung der elektronischen Urne am Samstagmittag gingen insgesamt 2048 Stimmen ein – vor allem von Auslandschweizer Stimmberechtigten sowie registrierten Personen mit Behinderungen. Da die Daten nicht gelesen werden können, fliessen sie nicht in das offizielle Abstimmungsergebnis ein.

Die Behörden betonen, dass das E-Voting-System der Schweizerische Post nicht betroffen ist. Auch andere Kantone, die das System nutzen, melden keine Probleme. Basel-Stadt will nun die Ursache des Fehlers untersuchen und Massnahmen prüfen, um ähnliche Pannen künftig zu verhindern.

