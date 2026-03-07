In Basel können einige Stimmbürger*innen digital abstimmen. KEYSTONE

Panne beim E-Voting in Basel-Stadt: Mehr als 2000 elektronisch abgegebene Stimmen können am Sonntag nicht ausgewertet werden. Nach erfolglosen Versuchen bricht die Staatskanzlei die Fehlersuche vorerst ab.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Basel-Stadt können 2048 elektronisch abgegebene Stimmen nicht ausgewertet werden.

Defekte USB-Sticks verhindern die Entschlüsselung der digitalen Urne.

Die Staatskanzlei stoppt die Fehlersuche vorerst und kündigt eine Analyse der Panne an. Mehr anzeigen

Beim Urnengang vom 8. März in Basel-Stadt können elektronisch abgegebene Stimmen nicht ausgewertet werden. Das Problem betrifft die USB-Sticks, die für die Entschlüsselung der digitalen Urne benötigt werden. Mehrere Reparaturversuche von IT-Experten blieben erfolglos, weshalb die Staatskanzlei ihre Bemühungen vorerst eingestellt hat.

Bis zur Schliessung der elektronischen Urne am Samstagmittag gingen insgesamt 2048 Stimmen ein – vor allem von Auslandschweizer Stimmberechtigten sowie registrierten Personen mit Behinderungen. Da die Daten nicht gelesen werden können, fliessen sie nicht in das offizielle Abstimmungsergebnis ein.

Die Behörden betonen, dass das E-Voting-System der Schweizerische Post nicht betroffen ist. Auch andere Kantone, die das System nutzen, melden keine Probleme. Basel-Stadt will nun die Ursache des Fehlers untersuchen und Massnahmen prüfen, um ähnliche Pannen künftig zu verhindern.