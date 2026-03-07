Panne beim E-VotingBasel-Stadt zählt über 2000 elektronische Stimmen nicht
Gabriela Beck
7.3.2026
Panne beim E-Voting in Basel-Stadt: Mehr als 2000 elektronisch abgegebene Stimmen können am Sonntag nicht ausgewertet werden. Nach erfolglosen Versuchen bricht die Staatskanzlei die Fehlersuche vorerst ab.
Beim Urnengang vom 8. März in Basel-Stadt können elektronisch abgegebene Stimmen nicht ausgewertet werden. Das Problem betrifft die USB-Sticks, die für die Entschlüsselung der digitalen Urne benötigt werden. Mehrere Reparaturversuche von IT-Experten blieben erfolglos, weshalb die Staatskanzlei ihre Bemühungen vorerst eingestellt hat.
Bis zur Schliessung der elektronischen Urne am Samstagmittag gingen insgesamt 2048 Stimmen ein – vor allem von Auslandschweizer Stimmberechtigten sowie registrierten Personen mit Behinderungen. Da die Daten nicht gelesen werden können, fliessen sie nicht in das offizielle Abstimmungsergebnis ein.
Die Behörden betonen, dass das E-Voting-System der Schweizerische Post nicht betroffen ist. Auch andere Kantone, die das System nutzen, melden keine Probleme. Basel-Stadt will nun die Ursache des Fehlers untersuchen und Massnahmen prüfen, um ähnliche Pannen künftig zu verhindern.