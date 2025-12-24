  1. Privatkunden
Sexualdelikt an Kind Kein «nordafrikanischer Typ»: Polizei nimmt 30-jährigen Schweizer fest

SDA

24.12.2025 - 16:19

Das Phantombild soll den Täter zeigen.
Das Phantombild soll den Täter zeigen.
Staatsanwaltschaft Basel-Stadt

Die Kantonspolizei Basel hat einen 30-jährigen Schweizer festgenommen. Der Mann soll einen Fünfjährigen missbraucht haben.

Keystone-SDA

24.12.2025, 16:19

26.12.2025, 11:19

In Basel ist ein Tatverdächtiger in einem Sexualdelikt festgenommen worden. Der Mann soll am vergangenen Donnerstag bei der Oekolampad-Anlage ein fünfjähriges Kind missbraucht haben.

Das Zwangsmassnahmengericht hat für den 30-jährigen Schweizer Untersuchungshaft von sechs Wochen angeordnet, wie die Staatsanwaltschaft Basel am Mittwoch mitteilte.

Zuvor waren in den sozialen Medien Bilder des Tatverdächtigen verbreitet worden, verbunden mit Kritik daran, dass der Mann noch nicht festgenommen worden sei. Für den Beschuldigten gilt jedoch bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Polizei sucht immer noch nach Bildmaterial

Der Verdächtigte soll die Tat am 18. Dezember kurz nach 12.00 Uhr begangen haben. Personen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei oder der Polizei zu melden, hiess es weiter. 

Die Polizei ist insbesondere an Bildmaterial interessiert, das im Bereich des mutmasslichen Fluchtweges an der Colmarerstrasse, der Rufacherstrasse und der Türkheimerstrasse zwischen 12.00 und 12.30 Uhr aufgezeichnet wurde.

Zuvor hatte die Kantonspolizei den Tatverdächtigen als etwa 25-jährigen Mann und «nordafrikanischer Typ» mit «brauner, aber nicht dunkler Hautfarbe» beschrieben. Laut Polizei griff der Täter vor der Tat an dem Kind die 69-jährige Begleitperson des Mädchens tätlich an und verletzte sie. Beide Opfer wurden zur medizinischen Abklärung in ein Spital gebracht.

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Donald Trump will auf die Bühne: Der US-Präsident legt in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt hin. Anstatt als Zuschauer in der Loge ist er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen.

09.12.2025

«Rasende Besessenheit» Schuld an Reiners Tod: Trump irritiert mit Kommentar

«Rasende Besessenheit» Schuld an Reiners Tod: Trump irritiert mit Kommentar

Washington/Los Angeles, 16.12.2025: Donald Trump sorgt mit einem Kommentar zum Tod von US-Regisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele Singer für Aufregung. Trump schreibt auf Truth Social, Reiner sei Berichten zufolge gestorben, weil er Wut ausgelöst habe mit seiner Aufregung über den US-Präsidenten. «Er war bekannt dafür, dass er die Menschen verrückt gemacht hat mit seiner rasenden Besessenheit mit Präsident Donald J. Trump.» Die Äusserung stösst auf breite Kritik, auch aus den eigenen Parteireihen. Reiner, der Trump immer wieder scharf kritisiert hatte, und seine Ehefrau waren am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Ihr Sohn steht unter Mordverdacht.

17.12.2025

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Genf, 08.12.2025: Jodeln als Weltkulturerbe: Die Schweizer Tradition soll nun von der Unesco geadelt werden, mit einer Anerkennung als Kulturerbe der Menschheit. Darüber berät ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei einer Sitzung in Neu-Delhi. Die Entscheidung fällt bis zum 13. Dezember. Der Eintrag in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes soll die Wertschätzung für das Jodeln stärken, heisst es vom Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, des Roothuus Gonten. Dabei gibt es auch keine Nachwuchsprobleme. Allein im Eidgenössischen Jodlerverband sind rund 12.000 Aktive und es gibt viele freie Jodlergruppen. Jodeln soll auf Hirten zurückgehen, die sich einst zwischen weit entfernten Bergweiden so verständigt haben sollen.

11.12.2025

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

«Rasende Besessenheit» Schuld an Reiners Tod: Trump irritiert mit Kommentar

«Rasende Besessenheit» Schuld an Reiners Tod: Trump irritiert mit Kommentar

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

