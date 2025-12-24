Kein «nordafrikanischer Typ»: Polizei nimmt 30-jährigen Schweizer fest

Das Phantombild soll den Täter zeigen. Staatsanwaltschaft Basel-Stadt

Die Kantonspolizei Basel hat einen 30-jährigen Schweizer festgenommen. Der Mann soll einen Fünfjährigen missbraucht haben.

In Basel ist ein Tatverdächtiger in einem Sexualdelikt festgenommen worden. Der Mann soll am vergangenen Donnerstag bei der Oekolampad-Anlage ein fünfjähriges Kind missbraucht haben.

Das Zwangsmassnahmengericht hat für den 30-jährigen Schweizer Untersuchungshaft von sechs Wochen angeordnet, wie die Staatsanwaltschaft Basel am Mittwoch mitteilte.

Zuvor waren in den sozialen Medien Bilder des Tatverdächtigen verbreitet worden, verbunden mit Kritik daran, dass der Mann noch nicht festgenommen worden sei. Für den Beschuldigten gilt jedoch bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Polizei sucht immer noch nach Bildmaterial

Der Verdächtigte soll die Tat am 18. Dezember kurz nach 12.00 Uhr begangen haben. Personen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei oder der Polizei zu melden, hiess es weiter.

Die Polizei ist insbesondere an Bildmaterial interessiert, das im Bereich des mutmasslichen Fluchtweges an der Colmarerstrasse, der Rufacherstrasse und der Türkheimerstrasse zwischen 12.00 und 12.30 Uhr aufgezeichnet wurde.

Zuvor hatte die Kantonspolizei den Tatverdächtigen als etwa 25-jährigen Mann und «nordafrikanischer Typ» mit «brauner, aber nicht dunkler Hautfarbe» beschrieben. Laut Polizei griff der Täter vor der Tat an dem Kind die 69-jährige Begleitperson des Mädchens tätlich an und verletzte sie. Beide Opfer wurden zur medizinischen Abklärung in ein Spital gebracht.