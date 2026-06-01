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Alu, Pet und Restabfall Basel will, dass Passanten ihren Abfall trennen – 20 neue Kübel installiert

Petar Marjanović

1.6.2026

In Basel gibt es seit Juni 2026 neue Abfallkübel.
In Basel gibt es seit Juni 2026 neue Abfallkübel.
Kanton Basel-Stadt

In der Basler Innenstadt können Passant*innen ab heute PET-Flaschen und Alu-Dosen separat entsorgen. Die Stadt testet an 20 Standorten, ob sich Recycling im öffentlichen Raum lohnt.

Petar Marjanović

01.06.2026, 10:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Basel startet einen Pilotversuch mit zusätzlichen Recycling-Kübeln in der Innenstadt.
  • Gesammelt werden PET-Getränkeflaschen und Aluminium-Getränkedosen.
  • Die Stadt prüft bis Herbst 2026 Kosten, Aufwand, Sammelmenge und Qualität der Wertstoffe.
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Basel hat die öffentlichen Abfallkübel in der Innenstadt um Recycling-Kübel ergänzt. Wie das Bau- und Verkehrsdepartement mitteilt, stehen ab Montag an 20 stark frequentierten Standorten zusätzliche Kübel für PET-Getränkeflaschen und Aluminium-Getränkedosen.

Der Pilotversuch läuft über den Sommer 2026 bis in den Herbst. Das Tiefbauamt will dabei herausfinden, wie gross Aufwand und Kosten für die Leerungen sind. Zudem misst es, wie viel PET und Alu gesammelt wird und wie sauber die Wertstoffe bleiben.

Lohnt sich nur, wenn Abfall rein ist

Knackpunkt ist die Reinheit des getrennten Abfalls: Laut Mitteilung können die gesammelten Wertstoffe nicht recycelt werden, wenn der Anteil an Verunreinigungen über zehn Prozent liegt. Dieser Wert hänge stark vom Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer, vom Standort und von der Tageszeit ab.

Die neuen Sammelstellen befinden sich vor allem auf grossen Plätzen der Innenstadt. Genannt werden unter anderem Barfüsserplatz, Claraplatz, Marktplatz, Messeplatz, Münsterplatz, Theaterplatz und Wettsteinplatz. Am Rheinbord verzichtet das Departement bewusst auf Sammelstellen, weil Wertstoffe dort bei früheren Versuchen stark verunreinigt waren.

Zum Einsatz kommen gewöhnliche Basler Abfallkübel, die neu beschriftet und bebildert wurden. Sensoren melden der Stadtreinigung den Füllstand, damit die Kübel effizient geleert werden können. Die PET- und Alu-Säcke werden mit Kleintransportern eingesammelt, zwischengelagert und danach einem Recyclingdienstleister übergeben.

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