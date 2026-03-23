Die geschmuggelten Pommes wurden vom Zoll sichergestellt. BAZG

Innerhalb von nur zwei Tagen entdeckt der Zoll bei Basel massive Mengen illegal transportierter Lebensmittel. Die Ware war ungekühlt unterwegs – und verstösst gleich mehrfach gegen Vorschriften.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei Zollkontrollen bei Basel wurden innerhalb von zwei Tagen insgesamt 3,5 Tonnen Pommes und grosse Mengen Poulet-Produkte sichergestellt.

Die Ware wurde ungekühlt transportiert, Abgaben nicht bezahlt und die Fahrzeuge waren überladen.

Die Behörden haben Strafverfahren eröffnet und die beiden Fahrer angezeigt. Mehr anzeigen

Bei Kontrollen im Raum Basel sind Zollbeamte gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit auf massive Mengen illegal transportierter Lebensmittel gestossen. Wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) in einer Mitteilung schreibt, wurden die Waren in beiden Fällen ohne Kühlung eingeführt – und verstossen damit gegen zentrale Vorschriften.

Der erste Vorfall ereignete sich am 9. März auf der Autobahnraststätte Pratteln. Eine mobile Patrouille kontrollierte einen Lieferwagen mit Schweizer Kennzeichen, der zuvor aus Deutschland eingereist war. Am Steuer sass ein 35-jähriger Mann. Im Laderaum fanden die Einsatzkräfte rund 1,5 Tonnen tiefgekühlte Pommes frites sowie 75 Kilogramm Poulet-Produkte. Hinzu kamen grosse Mengen Mayonnaise und Ketchup.

Die Lebensmittel waren jedoch nicht gekühlt, zudem wurden die fälligen Einfuhrabgaben nicht entrichtet. Auch das Fahrzeug selbst wies Mängel auf: Es handelte sich nicht um einen Kühltransporter und war zudem überladen.

Beide Fahrer angezeigt

Nur einen Tag später wiederholte sich der Vorfall am selben Ort. Erneut kontrollierten Zollbeamte einen Lieferwagen mit Schweizer Kontrollschildern, der aus Deutschland kam. Diesmal fanden sie rund zwei Tonnen Pommes frites sowie über 100 Kilogramm Poulet-Produkte. Zusätzlich befanden sich mehrere tausend Styropor-Transportboxen und Alufolienrollen im Fahrzeug.

Auch in diesem Fall wurden weder die vorgeschriebenen Abgaben bezahlt noch die Kühlkette eingehalten. Zudem überschritt das Fahrzeug das zulässige Höchstgewicht.

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit leitete in beiden Fällen Zollstrafverfahren ein. Die Lebensmittel wurden sichergestellt. Die beiden Fahrer wurden zusätzlich wegen der überladenen Fahrzeuge angezeigt.