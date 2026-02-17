Im Baselbiet fällt wegen Personalmangels die Verkehrserziehung in Kindergärten weg. (Symbolbild) sda

Im Baselbiet droht die Verkehrserziehung im Kindergarten zu verschwinden. Der Polizei fehlt das Personal, um alle Besuche durchzuführen. Politiker schlagen Alarm.

Die Polizei priorisiert die Veloprüfung in der 4. Klasse.

Politiker fordern den Erhalt des Angebots. Mehr anzeigen

Im Kanton Basel-Landschaft könnte die traditionelle Verkehrserziehung in Kindergärten bald wegfallen. Wegen Personalmangels kann die Abteilung für Verkehrsinstruktion der Kantonspolizei die Nachfrage nicht mehr decken, wie der «Blick» berichtet.

In mehreren Gemeinden werden die beliebten Kindergartenbesuche bereits gestrichen. Priorität habe nun die Veloprüfung in der 4. Primarklasse, heisst es seitens der Polizei.

Seit 2014 ist die Zahl der Schulklassen im Baselbiet um 13 Prozent gestiegen, die Zahl der Verkehrsinstruktoren blieb jedoch mit sieben Personen konstant.

Die Baselbieter Polizei kann diesen Bedarf derzeit nicht mehr decken. Das zeigt ein Schreiben, über das zuerste die «bz» berichtete. Darin heisst es: «In der aktuellen Konstellation wären wir faktisch kaum mehr in der Lage, sämtliche Kindergärten im Kanton wie gewohnt zu besuchen», schreibt Michael Rudin, Leiter der Verkehrsinstruktion.

Für Politiker*innen ein «No-Go»

Für viele Politikerinnen und Politiker ist der drohende Wegfall der frühen Verkehrserziehung ein «No-Go». Mitte-Landrätin Béatrix von Sury d’Aspremont fordert, das Angebot wieder flächendeckend einzuführen: «Diese Präventionsmassnahme ist für Kindergartenkinder unverzichtbar», sagt sie zum «Blick».

Auch FDP-Landrat Balz Stückelberger verlangt einen Bericht zu den Gründen und warnt vor Sicherheitslücken für die Jüngsten. Von den Engpässen betroffen sind auch Präventionsangebote für Jugendliche.

Die SP weist darauf hin, dass insbesondere bei Trendfahrzeugen wie E-Scootern oder E-Trottinetten gefährliches Wissen fehle. Die Partei fordert, dass der Kanton die Verkehrserziehung als «zentrale Staatsaufgabe» sicherstellt.