Staatsanwalt fordert Therapie statt GefängnisBasler Hassnachrichten-Prozess findet ohne Beschuldigten statt
SDA
16.6.2026 - 09:47
Ein 62-jähriger Deutscher aus Basel soll zahlreiche Hassnachrichten verschickt haben, darunter auch an BAG-Direktorin Anne Lévy. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe und eine stationäre Therapie, die Verteidigung plädiert auf Freispruch.
Folglich kam es am Morgen zu keiner Befragung und das Beweisverfahren wurde nach Eröffnung gleich wieder geschlossen. Es folgten direkt die Plädoyers.
Die Staatsanwaltschaft forderte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten, die aufgrund der schweren psychischen Erkrankung des Beschuldigten zugunsten einer stationären Therapie aufzuschieben sei. Weiter forderte sie eine unbedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen.
Die Verteidigung wollte ihren Mandanten hingegen wegen Schuldunfähigkeit von den Tatvorwürfen freigesprochen sehen. Eine forcierte Therapie erachtete sie als unverhältnismässig.
Die Urteilsverkündung wurde auf Dienstag um 16 Uhr angesetzt.