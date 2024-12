Das Basler Münster leider unter dem erfolgreichen Weihnachtsmarkt. Keystone

Die Adventszeit bringt für das Basler Münster nicht nur besinnliche Momente: Ein Ansturm von Touristen zwingt die Kirche dazu, ihre Türen an den Wochenenden zu schliessen.

Dominik Müller ai-scrape

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Basler Münster schliesst an Adventswochenenden wegen des hohen Besucherandrangs und unpassendem Verhalten vieler Touristen.

Der Weihnachtsmarkt in Basel, ein international beliebter Anziehungspunkt, hat die Besucherzahlen stark erhöht und führt zu Konflikten im Umgang mit dem Münster.

Basel Tourismus und die evangelische Kirche prüfen Massnahmen, um die Situation zu entschärfen. Mehr anzeigen

Das Basler Münster, ein historisches Wahrzeichen, das seit dem Mittelalter besteht, sieht sich in der Adventszeit mit einem unerwarteten Problem konfrontiert: dem Ansturm von Touristen. Diese besuchen nicht nur den beliebten Weihnachtsmarkt, der sich in unmittelbarer Nähe befindet, sondern auch das Münster selbst, wie SRF berichtet.

Die Pfarrerin des Münsters, Catherine Schröder Field, hat beschlossen, das Gotteshaus an den Wochenenden bis zum Ende der Adventszeit zu schliessen, um die Ruhe zu bewahren. Ausnahmen gelten nur für Gottesdienste und Konzerte.

Der Weihnachtsmarkt in Basel zieht immer mehr Besucher an, darunter viele internationale Touristen. In den letzten Jahren hat der Markt in europäischen Rankings Spitzenplätze erreicht, was zu einem deutlichen Anstieg der Besucherzahlen geführt hat.

«Es hat einfach zu viele Leute hier»

Diese Entwicklung hat jedoch auch negative Auswirkungen auf das Münster, da einige Touristen die Kirche als Ort zum Verzehr von Glühwein und Bratwurst missbrauchen. «Wir sind eine Kirche, nicht Restaurant oder Imbissbude», sagt Schröder Field zu «SRF». Pfarrer-Assistent David Meili ergänzt: «Es hat einfach zu viele Leute hier.»

Die Situation sei belastend, da das Personal ständig die Regeln erklären muss. Touristen würden sich immer wieder aggressiv den Anweisungen des Personal widersetzen. Die Mitarbeitenden wie auch zahlreiche Freiwillige sähen sich zunehmend in «verbale und körperliche Auseinandersetzungen» verwickelt, schreibt die Kirche in einer Mitteilung.

Basel Tourismus bedauert die Schliessung des Münsters an den Wochenenden, zeigt jedoch Verständnis für die Entscheidung der Kirche, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. Direktorin Letizia Elia hebt hervor, dass der Weihnachtsmarkt in den letzten Jahren einen Besucherrekord nach dem anderen aufgestellt hat.

Kein Sicherheitspersonal vor der Kirche

Gemeinsam mit der evangelischen Kirche sucht Basel Tourismus nach Lösungen, um die Situation zu entschärfen. Eine Möglichkeit könnte sein, die Tourguides besser über die Verhaltensregeln im Münster zu informieren.

Die Idee, Sicherheitspersonal einzusetzen, um die Eingänge des Münsters zu bewachen, lehnt Pfarrerin Schröder Field entschieden ab. Sie befürchtet, dass dies ein falsches Bild vermitteln würde.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.